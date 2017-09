El Mundo dice que "los Mossos abren ya la puerta a no actuar en centros de votación". Hombre, pues normal, tampoco son tontos y saben que hacerle un corte de mangas a la autoridad estatal sale gratis mientras que si dices que no a los nacionalistas te cae la del pulpo. El editorial resume cómo el separatismo sigue a su rollo, Trapero a su bola, sin detenciones ni destituciones ni na de na. "Los españoles asisten atónitos a este panorama. Su Estado no puede defraudarles". ¿Que no? Ya verás como sí, Rosell, ya verás. Emilia Landaluce constata lo "desamparados" que están los catalanes no nacionalistas. Resulta que la famosa mayoría silenciosa había convocado ayer una mani en Barcelona con la intención de hacerse oír. Fueron cuatro gatos. "Los no nacionalistas, dicen, 'se ven obligados a refugiarse en la espiral del silencio' a la que aluden para explicar por qué no salen a la calle. Sería mejor que hablasen de desamparo". Cuenta que Sociedad Civil Catalana intentó hace unos días organizar una manifestación mañana en Barcelona. "Querían hacer una convocatoria transversal (de derechas y de izquierdas) con un lema único y apoyo de los partidos constitucionalistas, pero no ha sido posible". Ni PSOE, ni Cs, ni PP "quisieron respaldar la manifestación". El PP "no quiere molestar más de lo conveniente", la izquierda siente un "temor cerval a cualquier identificación con cualquier cosa que tenga que ver con PP o Ciudadanos" y Cs, dice Girauta, "somos de nuestro padre y nuestra madre y no estamos enfermos como los nacionalistas". Total, ayer "no se escuchó a los no nacionalistas". Ya empezamos a entender por qué guarda silencio la mayoría silenciosa. Federico Jiménez Losantos está muy enfadado con la Conferencia Episcopal por "la cobarde, miserable y, por desgracia, previsible adhesión al golpe". "Es la traición más vil de una confesión religiosa a la confesión milenaria de un país (…) Los separatistas usan como escudos humanos a los niños y estos judas usan como escudos divinos a las monjas de clausura para que pongamos la cruz en la declaración de Hacienda… Nunca jamás. Si la iglesia se apresta a oficiar el funeral de España es que la da por muerta" y por eso "planea el buitre episcopal". Con la iglesia hemos topado, Federico. Una cosa buena. Cuenta El Mundo que Reporteros Sin Fronteras han probado la medicina nacionalista al discrepante. "Ciberacoso y presión a los periodistas. RsF denuncia la campaña de hostigamiento de los hooligans y la propaganda del Govern". ¿Qué? ¿Ya no son tan majos, tan pacíficos, tan románticos, los separatistas catalanes? Pues aquí los llevamos aguantando al menos cinco años, así que hala, a apechugar.

El País dice que "la Generalitat le recuerda al Gobierno que no obedecerá". Que mira que es cabezón Rajoy, ¿no se ha enterado ya de que para los nacionalistas no existe más ley que la suya? Pues mira que se lo han demostrado veces. El editorial es una auténtica vergüenza que va a hacer las delicias de los separatistas. "Proteger la convivencia", se titula. ¿Qué convivencia? "Urge serenar los ánimos y frenar un hostigamiento que tiene responsables". Oh, vaya. ¿Qué fue del furibundo Cebrián que pedía la intervención del Estado inmediata hace poco más de una semana? "La historia juzgará" a los golpistas, dice. Hombre, sería preferible que los juzgara un juez, que para eso están. "Afortunadamente, no han surgido aun expresiones significativas de rencor en sentido contrario. Y deseamos que siga siendo así, que las pequeñas muestras de irritación que se han visto estos días en algunas ciudades españolas no den paso a algo más: que no se apague el fuego con fuego, que no se estimule un nacionalismo acalorado para combatir otro nacionalismo inflamado". Vamos, que nos dejemos insultar, pisotear y amedrentar por los nacionalista y con la boquita cerrada. Rubén Amón se hace una pregunta que me deja atónita. "¿Existe el independentismo no nacionalista?". Córcholis, Amón eso es ya rizar el rizo. Y Xavier Vidal Folch alcanza la cima del absurdo. "Debe vencer la legalidad pero sin derrotar, sin derrotados ni humillados". ¿Vencer sin derrotar? ¿Y eso cómo se hace? Está fino hoy El País.

ABC dice que vienen "300 antisistema europeos" a ponerse "a las órdenes de la CUP". Puf, cuando conozcan a Anna Gabriel lo mismo se dan la vuelta. Menudo aquelarre de violencia se prepara en Barcelona, todos los broncas de Europa en la capital del cava con barra libre para hacer lo que quieran. A esos que los cuide Trapero. Hermann Tertsch advierte de que "si un movimiento sedicioso encabezado por Puigdemont logra por medio de una rebelión romper un Estado nación como España y arrebatarle una parte de su territorio, nadie en Europa estará ya seguro (…) Si el gobierno cediera y no castigara la sedición, la ruptura de España sería un hecho en pocos años". Eso a Rajoy, mientras él no esté en el Gobierno, se la befa, que diría el podemita. Ignacio Camacho les arrea dos bofetones a los que les sale urticaria con las banderas españolas. "Esas banderas que hoy cuelgan en balcones de todo el país simbolizan una corriente emocional que ha despertado el ideario separatista. No son una agresión contra los catalanes sino una expresión de dignidad reivindicativa". Hombre, no creo que los catalanes se sientan agredidos por una bandera, que nos han metido la estelada hasta en la sopa.

La Razón dice que "Puigdemont usará niños como escudos humanos en los colegios". Si, ya lo comentó Raúl del Pozo el otro día. Y a ancianos inválidos. Marhuenda persiste en su campaña contra la Iglesia que ayer inició en la tertulia de Federico en esRadio. "Diálogo y entendimiento en Cataluña. Eso es lo que ha pedido los obispos españoles por boca de su presidente Ricardo Blazquez. A todos. Curiosa y equidistante reflexión cuando los que tensionan son los que se saltan la ley". Si la Iglesia ha cabreado a Marhuenda a lo mejor debería preguntarse si no metió el cuezo hasta el corvejón.

Encima le sale de defensor Enric Juliana en La Vanguardia. "Cuando la iglesia católica no obedece fielmente sus consignas, a la derecha española le sale un furioso ramalazo anticlerical, seco como el chasquido de un látigo". Y cuando alguien dice algo que no le gusta a Juliana, el periodista nacionalista se tira a su yugular con el veneno de una serpiente. Qué ganitas de que llegue el lunes, a ver si es un día normal, amanece, sale el sol... O es el fin del mundo.