Partidos y entidades separatistas han llamado este viernes a los ciudadanos a ocupar colegios y otros centros previstos para la celebración del referéndum con el fin de evitar su cierre. El objetivo, que la consulta se celebre y deje a Cataluña -en palabras del presidente Carles Puigdemont- a las puertas de la "victoria definitiva".

Lo han proclamado en el mitin final de campaña, celebrado en la avenida María Cristina de Barcelona ante miles de personas, donde Puigdemont ha asegurado que, pase lo que pase el domingo, ya han vencido al Estado: "Hoy ya hemos ganado".

Por su parte, el vicepresidente, Oriol Junqueras, ha apelado a los catalanes y les ha llamado a vencer el miedo para alcanzar la victoria en el referéndum, a la firmeza y a la serenidad y ha exclamado: "Para construir un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos ¡Catalanes, persistid!".

Muchos de los ponentes han pedido a los catalanes que vayan a los colegios este mismo viernes a evitar su cierre, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart: "Todo el mundo a defender la democracia. Todos a los colegios. Que no quede ningún colegio sin proteger. Hoy a los colegios, el domingo a las urnas".

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que no actúen contra los colegios electorales, aunque se lo ordenen, y ha asegurado que esto es lo que querrían "los hijos y las madres" de los agentes.

Entre actuaciones musicales de grupos como 'Sopa de Cabra' y 'Los Manolos', una de las más celebradas ha sido la del cantautor y ahora diputado JxSí, Lluís Llach, que ha cantado 'L'Estaca' y ha proclamado: "Aún no nos damos cuenta, pero ya estamos ganando". Los asistentes, mientras, han coreado las consignas habituales: 'Votaremos', 'No tenemos miedo' y 'No pasarán'.