No habrá ruptura... por ahora. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compareció tras el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dejar claro que el PSOE mantendrá la unidad con el Ejecutivo: "Que los ciudadanos sepan que el PSOE estará con el Estado de Derecho a pesar del Gobierno y de las muchas diferencias que tenemos".

Entre ellas, las cargas policiales en las que Sánchez se distanció del Gobierno al manifestar "nuestro profundo desacuerdo" así como "nuestra voluntad de exigir responsabilidades a los dirigentes políticos que ordenaron esas cargas policiales", en referencia velada al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. Un malestar que ya le comunicó en la mañana de este domingo el líder del PSOE al presidente del Gobierno vía telefónica.

Pese a todo, el líder socialista no fracturó la unidad de acción con su interlocutor Mariano Rajoy y aseguró que "vamos a garantizar la estabilidad estando con el Estado, con la Constitución, apoyando la convivencia y no la confrontación". Pero, sobre todo, "apoyando la vía política que hoy es más urgente que nunca. Es el momento de que todos estemos a la altura".

Una referencia velada al diálogo con todas las fuerzas políticas anunciado por Rajoy en Moncloa y al que apremió el PSOE en aras de alcanzar una solución política que rebaje la confrontación callejera vivida este domingo. "Le pedimos y exigimos al presidente un proceso de negociación política. Durante muchos años el PSOE ha venido clamando en el desierto. El tiempo de la inacción ha terminado. Exigimos a Rajoy que dé una solución política. Que negocie, negocie y negocie y logre el acuerdo. Es su responsabilidad".

Y el foro en el que el PSOE pretende iniciar ese diálogo y comenzar la negociación es la comisión de mejora y perfeccionamiento del Estado de las Autonomías que verá la luz de forma inminente en el Congreso con el apoyo del PP.

A Podemos

Para mantener a raya la crítica de Podemos, Sánchez no escatimó esta ocasión las críticas a Rajoy a quien responsabilizó del "fracaso del inmobilismo". "Hoy se ha consumado el fracaso de dos políticas, "hoy es el epílogo de Puigdemont y de Rajoy. Ellos son los máximos responsables" de haber "cerrado las puertas de la política" para resolver la crisis catalana.

En una comparecencia institucional sin preguntas, hizo un llamamiento a "la esperanza, la responsabilidad y la estabilidad" sin responder a la petición de Iglesias de avanzar en una moción de censura para derrocar el Gobierno de Rajoy. Y recordó que "hace un año dimití por negarme a un Gobierno de Rajoy. Paradojas de la vida, hoy debo escuchar las críticas de algunos por negarme a facilitar su investidura. Lo que no entienden esos políticos es que son esos mismos principios que me llevaron a la dimisión los que me guían ahora a apoyar a las instituciones del Estado".

Y añadió una frase que parecía tener a Rajoy como destinatario: "Se cuál es el valor de la lealtad por encima de los intereses politicos".