Carmena pide la dimisión de Mariano Rajoy

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este lunes, tras el 1-O, que "un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno", a lo que ha añadido que la ley no es la solución idónea para afrontar los problemas políticos y que hay que poner el acento en la capacidad de diálogo, como el que consiguió "haber hecho el más difícil, el de la Transición, donde las posiciones eran más distantes" que ahora.

"Los problemas políticos se resuelven con política, no creyendo que abriendo un sumario, abriendo instrucciones, se soluciona un problema social", ha argumentado desde el Circo Price, donde se ha presentado el abono joven cultural. "No puede pasar un día más con representantes políticos sin capacidad de hacerlo", ha declarado. La primera edil ha defendido que ya no puede haber gobernantes "de ordeno y mando" dado que los parámetros de gestión política han cambiado. "Un gobernante que no sepa dialogar no puede seguir en el gobierno", ha insistido.

Dicho esto, la regidora madrileña ha dicho que que no se refería ni al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ni al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para insistir, a renglón seguido, que es obligado "buscar el diálogo y no la confrontación política".

Ahora Madrid lo ha aclarado después en Twitter:

Hace cinco días la alcaldesa -junto a todos sus concejales de Ahora Madrid- se negó a apoyar una proposición del PSOE de solidaridad con los alcaldes y ediles que sufren acoso por parte de los independentistas en Cataluña.