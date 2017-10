Génova pide unidad interna pero algunos barones del PP se remueven tras el 1-O

El saldo que arroja el 1 de octubre en Cataluña no ha convencido a todo el PP. En privado, barones territoriales y altos cargos incluyen matices, algunos importantes, a la declaración institucional que hizo Mariano Rajoy pasadas las 8 de la tarde del domingo. "No ha habido referéndum de autodeterminación", proclamó el presidente, defendiendo el papel de la Guardia Civil y la Policía Nacional y evitando censurar la actuación de los Mossos. "Es el momento de apoyar al Gobierno de España", declaró Fernando Martínez-Maillo este lunes al término del Comité de Dirección, en lo que también era un aviso en clave interna.

De momento, la unidad interna alrededor de Rajoy permanece intacta. Pero existe ruido de puertas para adentro en relación a la actuación del Ejecutivo en Cataluña en los últimos días. "Pecaron a la hora de confiar en los Mossos. Deberían de haber reaccionado antes impidiendo que los colegios llegaran a abrir", en palabras de un líder autonómico. Un sector importante de la formación opina en este sentido. "Hubo señales claras y se debió actuar y controlar el cuerpo policial", añadió otro líder regional consultado por este sentido. El enfado con los Mossos es enorme tanto en el partido como en el Ejecutivo.

Ya con los colegios abiertos, con las urnas en las mesas y gente en las calles, varios cargos de la formación consultados por este diario censuraron la decisión de intentar precintar los locales, lo que llevó a las escenas que hoy llenan las portadas de la prensa internacional. "En Interior fueron unos ingenuos y hubo un claro problema de comunicación, principalmente, con los corresponsales extranjeros", resumió un barón con mando en plaza. "La imagen de las cargas policiales se podría haber evitado", añadió otro dirigente consultado. Según Moncloa, a pesar del ruido mediático, el respaldo a Rajoy es cerrado en las cancillerías europeas. Este lunes, el francés Emmanuel Macron conversó telefónica con el presidente y le trasladó su apoyo.

"Aplicar el 155"

En el PP también hay un sector que se revolvió ante la afirmación categórica de Rajoy de que el domingo "no" hubo un referéndum. "Se puede decir que fue un paripé, que no tenía ganarantías, pero hubo urnas y gente votando. Al final, la Generalitat tuvo una votación por muy chapucera que fuera y policías dando porrazos", lamentó un diputado nacional. Al hilo de lo vivido y a tenor de lo que puede estar por llegar, un líder regional zanjó: "Si se declara la independencia habrá que aplicar el artículo 155 de la Constitución. En caso contrario, la gente no lo va a entender".

Ante esas voces críticas, en Génova replicaron que es el momento de cerrar filas. "Es muy fácil opinar y muy difícil tomar decisiones", vino a decir el coordinador general, que aseguró que todo el PP respalda a Rajoy. Públicamente, ningún alto cargo de la formación ha rechistado por el momento al presidente. En defensa del estado de derecho, desde Cristina Cifuentes a Alberto Núñez Feijóo han dejado claro que estarán del lado del Ejecutivo. "Es una situación complicada y más con 137 diputados", admitieron incluso los que ponen algún peroa las decisiones adoptadas por la Moncloa.

Precisamente, ante la soledad parlamentaria del Gobierno y las dudas del PSOE sobre su apoyo al Ejecutivo ante el golpe separatista, corrió como la pólvora el rumor de nuevas elecciones generales. Un extremo que negó el entorno del presidente. "No estamos en eso", zanjaron. Si bien, varios de los barones consultados reconocieron que, sin Pedro Sánchez, las posibilidades de actuación del Ejecutivo menguan. "Unidad", instó públicamente Maillo en rueda de prensa.

Por la tarde, el presidente se reunió en Moncloa tanto con Sánchez como con Albert Rivera. El primero le solicitó un diálogo ya con Puigdemont y el segundo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los portavoces de Rajoy no cerraron "ninguna puerta" pero no concretaron nada. Hubo debate en la reunión del comité de dirección del PP sobre si Puigdemont se atreverá o no a declarar la independencia. De dar el paso, "habrá respuesta por parte del Gobierno y las instituciones del Estado desde la responsabilidad, la legalidad y la sensatez", dijo Maillo, que tampoco descartó aplicar la ley de seguridad nacional.