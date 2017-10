Podemos ha cargado en las últimas horas contra el Partido Popular diciendo que "Rajoy no tiene una solución política para Cataluña". Pero dentro del grupo parlamentario de Unidos Podemos no se encuentran mucho mejor. Un ejemplo claro de ello se ha vivido este martes. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado que no comparte la iniciativa que propone Pablo Iglesias de apostar por la mediación internacional como solución al desafío separatista.

Pablo Iglesias anunciaba a primera hora de la mañana que este miércoles a las 12 se reunirá en el Congreso con los partidos separatistas en una "Mesa de partidos por la libertad". Allí, el líder de Podemos propondrá como posibles soluciones "la necesidad de abrir caminos constituyentes y la apuesta por la mediación internacional como ya ha pedido Ada Colau".

Pues bien, el líder de IU se ha mostrado contrario a esta última. "Yo creo que no serían necesarios. Somos ya adultos y suficientemente capaces de resolver los problemas por nosotros mismos. No somos un país que necesite tutela", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

Tras estas inequívocas declaraciones, el líder de IU ha intentado matizar sus palabras en Twiter al ver el revuelo que estaba generando sus diferencias con Iglesias.

No debería necesitarse mediación internacional, porque somos un país que no necesita tutela. Pero si Rajoy no quiere diálogo, todo suma. — Alberto Garzón (@agarzon) 3 de octubre de 2017

La huelga

Otra cosa que no comparte el líder de Izquierda Unida con sus socios de Podemos es que se le llame "huelga" a lo que este martes se está viviendo en Cataluña. Mientras que los diputados de En Comú Podem la defienden, incluso la han secundado no acudiendo a trabajar al Congreso este martes.

"Es difícil llamar huelga a lo que estamos viendo en el día de hoy", ha asegurado Garzón en los pasillos de la Cámara Baja. "Nosotros que venimos de una tradición socialista creemos que las huelgas son para otras cosas y se hacen de otro modo. Cuando es el propio Govern el que llama a practicar este tipo de acciones es difícil y complicado hablar de huelga. Estamos ante una manifestación más, legítima, de una parte de la sociedad catalana que protesta contra la represión del Gobierno de España. Eso es legítimo pero nosotros no compartimos que esto pueda servir para hacer una declaración unilateral, eso sería un grave error", ha añadido.