Iglesias pasa de "asamblea" a "mesa" con los separatistas y el PSOE le vuelve a plantar

A pesar del fracaso de convocatoria de la "Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades" organizada por Podemos hace unas semanas en Zaragoza, Pablo Iglesias insisten en continuar con esta iniciativa. Lo que cambia es el formato, pasa de "asamblea" a "mesa". Evita así la posibilidad de que se vuelva a ver como un fiasco por el escaso poder de convocatoria.

Este nuevo encuentro se celebrará este miércoles a las 12 en el Congreso de los Diputados. El nombre también ha sido modificado: "Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia". Lo que no cambia son las formaciones representadas. El PSOE no estuvo en la primera cita y ya ha rechazado la invitación a esta segunda reunión.

El propio Iglesias pidió este lunes a Pedro Sánchez que los socialistas participaran en esta mesa, "sin más compromiso a priori que el de escucharnos y dialogar". "Me dijo que no lo ve posible por el momento", asegura el líder de Podemos en un vídeo que ha subido a Facebook. "Aunque respetamos su posición, seguiremos insistiendo, con la idea de que es más fácil encontrar soluciones entre los que pensamos distinto pero no apostamos por la violencia y la represión, como es el caso del PP", dicen los morados en un comunicado.

Al encuentro volverán a acudir representantes de Unidos Podemos – En Comú Podem -En Marea, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís. A la primera reunión, la celebrada en Zaragoza, estas formaciones no enviaron a sus caras más conocidas. Habrá que ver quiénes les representan este miércoles en Madrid.

Sus "soluciones"

Iglesias pondrá encima de la mesa dos propuestas para "encontrar una solución políticas" al desafío separatistas. Por un lado, la de "asumir que hay que recorrer caminos constituyentes en Cataluña y España para buscar un nuevo acuerdo". Y por otro, "la apuesta por la mediación internacional para facilitar el diálogo en la línea de lo propuesto por Ada Colau", explican desde el partido de los círculos.

"En política los acuerdos se hacen entre que piensan diferente, y nuestra obligación es buscar soluciones y propiciar el diálogo", añade Iglesias en un vídeo en Facebook. "Si algo quedó demostrado el pasado domingo es que los problemas políticos no se resuelven a porrazos o con balas de goma: hay un clamor en España y en Cataluña que frente a la violencia y la cerrazón pide diálogo y soluciones políticas", finaliza el líder de Podemos.