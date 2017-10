Las aguas estaban tranquilas y las federaciones de acuerdo con la línea oficial. Hasta ayer. El anuncio de la reprobación a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha caído con un jarro de agua fría en las federaciones socialistas más críticas con Pedro Sánchez y que hasta este martes suscribían a pies juntillas la línea oficial. Desde algunos sectores del PSOE andaluz, el extremeño y el castellano manchego surgen las críticas por una reprobación que consideran "inoportuna, frívola y desleal" con un Gobierno al que han prometido respaldar frente al desafío secesionista.

En privado, las fuentes consultadas por Libertad Digital denuncian que "no se entiende" esta iniciativa presentada este martes por la portavoz, Margarita Robles, y que podría dar lugar a confusión respecto al respaldo socialista a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "están siendo expulsados de Cataluña como si fueran apestados", según denunciaron este martes los barones extremeño y manchego, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page.

Pero la dirección de Pedro Sánchez, en conversación con LD, defiende que su interpelación "es coherente" al señalar a la responsable del fracaso en la operación diálogo, Soraya Sáenz de Santamaría, "la que tenía despacho en Cataluña, la comunicación con la Generalitat, la información del CNI -de la cual es máximo responsable-, y quien negó reiteradamente al PSOE que fuera a haber urnas, papeletas y violencia".

Guerra pide retirarla

Argumentos que, sin embargo, son abiertamente rechazados por muchos socialistas aunque, de momento, sólo en privado. Tan sólo el veterano, Alfonso Guerra, se ha atrevido a verbalizar su indignación en una entrevista en Ondacero donde ha instado a su partido a "retirar la reprobación a la número dos del Ejecutivo. A su juicio, el PSOE "tiene que ayudar" y no "desviar la atención a una carga policial, o a la vicepresidenta... ¡pero qué es esto!", exclamó Guerra.

"El PSOE debería de retirar esa moción de reprobación. Que la cambie por una reprobación a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell... eso es lo que tendría que hacer. No distraer a la gente". Especialmente enfadado, el ex vicepresidente del Gobierno de Felipe González, cargó duramente también contra Pedro Sánchez por su petición a Mariano Rajoy de iniciar un diálogo con Carles Puigdemont: "¿diálogo con golpistas? No, hombre no".

Se preguntó también si hay o no que utilizar el ejército: "pues mire usted, depende. Si con las fuerzas de seguridad, Policía y Guardia Civil, pueden contener el asunto bien, sino tendrán que utilizarlo. ¿Usted sabe que Francia lleva un año en estado de excepcipción? ¿Quien ha dicho que Francia no es una democracia? ¡Pero aquí todo el mundo se rasga las vestiduras! Por favor... por una carga policial...". Y se refirió a los capítulos de manipulación como "señores que dicen que hay 900 heridos y sólo dos hospitalizados y uno de infarto... y señoras que dicen que le han roto los dedos de la mano uno a uno y se venda la mano contraria y no tiene ningún dedo roto. Pero bueno... a ver si somos gente decente".

Guerra también pidió a su partido que, llegado el caso, apoye el 155 que el Ejecutivo deberría de haber aplicado hace tiempo. "¿Cuánto tiempo llevamos con la necesidad de aplicar el 155 de la Constitución? Pero nuestros políticos han decidido que hay que defender la CE menos el artículo 155. ¡Pero qué clase de demócratas son éstos? Si es un artículo de la Constitución que, por cierto hay otros, está el artículo 8 y 116... ¡que los lean! Pero no se quieren enterar están distraídos con otras cosas". Apeló a la mayoría absoluta del PP para aplicar un instrumento constitucional que "a mí me parecería fatal que no lo aplicara y que, por cierto, el PSOE tiene que votar a favor".