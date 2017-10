Rivera: "Me preocupa la falta de liderazgo del Gobierno, el Rey tuvo que calmar a los españoles"

Definitivamente, la tregua tácita y el apoyo "sin fisuras" de Ciudadanos al Gobierno ante el desafío secesionista se ha roto.

Pocas horas después del discurso del Rey, que el partido naranja valoró como "imprescindible" la noche del martes, Albert Rivera, en declaraciones a los medios antes de asistir al evento de emprendedores South Summit en Madrid, ha asegurado que "me preocupa la falta de liderazgo del Gobierno. El Rey tuvo que salir ayer, por suerte, para calmar, para tranquilizar a los españoles, para liderar una respuesta del Estado de Derecho, de la democracia. No es tiempo para esperas, ya no hay que estudiar nada más" ha asegurado el líder naranja, en una alusión inequívoca al artículo 155 que el lunes, al día siguiente del 1-O, pidió a mariano Rajoy en La Moncloa que aplicase para convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

La respuesta del jefe del Ejecutivo, según dijo el propio Rivera tras la entrevista, fue que lo estaba "estudiando".

Reproches al PSOE

Igualmente, Rivera ha reprochado al PSOE la reprobación pedida este martes de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por la actuación de la Policía Nacional el domingo durante al consulta independentista ilegal. "No es momento de reprobaciones" ha dicho Rivera, quien además ha pedido a los de Pedro Sánchez que "no piensen en escaños".