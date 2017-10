Mariano Rajoy se pronunció por primera vez tras el discurso del Rey y las críticas posteriores de Carles Puigdemont, que mantiene su amenaza de independencia, a través de una entrevista en la agencia EFE. No compareció ante todos los medios de comunicación en Moncloa. Poco después del aldabonazo de José María Aznar, la agencia pública informó del encuentro informativo con el presidente y publicó un avance del mismo en el que entrevistado exige a Puigdemont renunciar a la independencia para evitar "males mayores".

La sorpresa por la entrevista en EFE fue enorme incluso dentro del PP. No constaba en la agenda pública del presidente. En ella, Rajoy reclamó al líder catalán que suprima "a la mayor brevedad posible" su proyecto de declaración de independencia. "¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es la pronta vuelta a la legalidad y a la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores", afirmó el jefe del Ejecutivo.

A la espera de conocer el contenido completo de la entrevista, Rajoy no aclara su plan de acción para frenar el golpe. Preguntado expresamente por el artículo 155 de la Constitución, contestó que hay distintas alternativas al respecto y solicitó una vez más la vuelta a legalidad. "La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad", defendió.

Para el presidente del Gobierno, esa vuelta a la legalidad debe pasar también por "suprimir" el proyecto de hacer una declaración de independencia y por cumplir, "como hacen todos los ciudadanos", los preceptos legales. "Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes", zanjó, tal y como recoge la propia agencia EFE.

El presidente se mostró convencido de que se superará esta situación y recordó que España ha vivido a lo largo de su historia momentos "muy difíciles" y siempre ha sido capaz de salir adelante. "Haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno", avisó a navegantes. "Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era", remató Rajoy.