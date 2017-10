El mitin de un barcelonés sobre los independentistas oprimidos de los barrios pijos

Comienza a perderse el miedo. La apropiación de las calles por parte de los separatistas es una evidencia, pero algunas personas se rebelan contra el estado de cosas y lo hacen con un envidiable sentido del humor dadas las circunstancias. Enchufar unos altavoces con el himno de la Guardia Civil en el barrio de Gràcia, en Sagrada Familia, en Sant Antoni o en ciertas partes del Ensanche podría provocar disturbios graves. No así en la parte alta de la Diagonal, Balmes y Sarrià-Sant Gervasi. Ha habido caceroladas, pero ya no parece que se vaya a volver a sentir el estruendo ahí.

Un grupo de vecinos enchufó anteayer el Que viva España de Manolo Escobar a todo trapo suscitando adhesiones y comentarios jocosos. Anoche, la disidencia en la zona subió de tono. El mitin en catalán de un joven dirigido a los acomodados vecinos que le han dado a la cacerola estos días es el hit de esta mañana en los grupos de whastapp "unionistas". La traducción de la divertida arenga es la siguiente:

"Estimados vecinos independentistas que sois maltratados, menospreciados y perseguidos en el barrio más pobre y humilde de toda Barcelona. El barrio de Sarrià-Sant Gervasi. Buenas noches. Pensábamos que no lo conseguiríamos, pero hoy hemos conquistado la zona alta de la calle Balmes de Barcelona. Hoy ya no suenan las cacerolas. Y de aquí poco ya no tendréis ni la Caixa, ni el Banco de Sabadell.

Hoy, antes de comenzar nuestra particular contrarrevolución de las sonrisas queríamos daros dos noticias. La primera es: hace dos días os hablamos de un vecino miedoso que a nuestras espaldas nos pintó unas esteladas en el buzón pensando que conseguiría que nosotros marcháramos. No sólo no nos hemos ido sino que hoy, en esta terraza de la calle Balmes, estamos veinte personas (aplausos). Si la manifestación fuera de los 'indepes' dirían que aquí estamos un millón de personas, pero nosotros, que somos catalanes y españoles, decimos la verdad. Somos veinte y a lo mejor ni llegamos, pero este barrio es nuestro.

La otra noticia es que tenéis un vecino muy simpático que ayer, cuando nuestro presidente Fregona pronunció su discurso vacío de palabras y asqueroso, nos grabó y hoy las televisiones estatales han sacado el vídeo de nuestra terraza como un ejemplo de lo que es Cataluña. Porque esto es Cataluña. (vivas a España y a Cataluña). Y para vosotros, estimados vecinos, menospreciados y perseguidos, porque estamos tremendamente perseguidos en un barrio donde no nos falta de nada, queremos poner un himno de un cuerpo que estos días, por el odio que os han puesto en la cabeza, lo está pasando mal.

Gente como vosotros, con familias, que ha venido aquí a hacer su trabajo. Así que por favor, esas cacerolas que suenen más fuerte y que suenen al ritmo de la música. (iros a dormir ya cojones, hijos de puta, grita un vecino). Iré a dormir cuando quiera. Gracias. Lleváis veinte días tocando vuestras cacerolas sin comer fideos a la cazuela. Pues hoy comienza otra vez nuestra contrarrevolución de las sonrisas. Porque nosotros sí que sonreímos y nosotros no insultamos. (Aplausos) Suena el himno de la Guardia Civil Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley..."