Rajoy reconoce a 'El País' que no impedirá la declaración de independencia

De entrevista en entrevista. El presidente del Gobierno ha optado por la ofensiva mediática para combatir el golpe en Cataluña. Si el jueves rompió su silencio en la agencia EFE, en esta ocasión concede una entrevista a El País con el mensaje de que "el Gobierno va a impedir que cualquier declaración de independencia se plasme en algo". No que vaya a impedir la declaración en sí, sino que no va a tener efectos. La última vez que Mariano Rajoy compareció ante los medios fue el 1 de octubre y no admitió preguntas de los periodistas.

"España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo", asegura Rajoy en El País sin especificar qué herramientas utilizará para mantener la legalidad. El viernes, en un nuevo encuentro discreto con Albert Rivera, le aseguró que todavía no es el momento para el artículo 155 de la Constitución. "No hay motivación jurídica", le trasladó.

En el avance de la entrevista, el presidente se limita a pedir a un supuesto "catalanismo pactista y moderado" que vuelva y "se aleje de extremistas, radicales y de la CUP". "Hay que intentar que dar marcha atrás", enfatizó un asesor de Rajoy consultado por este diario. El periódico de Prisa publicará la entrevista entera esta noche en su web y este domingo en su versión de papel.

Cospedal, más contundente

Con Rajoy en El País reclamando el regreso del "catalanismo pacifista", fue María Dolores de Cospedal la encargada de articular el discurso más contundente del Ejecutivo este sábado. En concreto, la ministra de Defensa advirtió a los nacionalistas que "destrozar la soberanía nacional" tendrá consecuencias toda vez caerá sobre ellos "el peso de la ley" con los "mecanismos necesarios".

La ministra realizó este discurso durante la acto celebrado en Torreón de Ardoz (Madrid) para conmemorar el XII aniversario de la Unidad Militar de Emergencias, tal y como recoge la agencia EFE. "Nos sentimos orgullosos de ser españoles y nadie nos podrá arrebatar el amor por nuestra patria. La España unida y leal de la Constitución siempre prevalecerá", sentenció.

Al hilo de esto, la ministra subrayó que la ley "nos hace iguales a todos y ampara, protege y establece los mecanismos necesarios" para el que "quiera truncar o romper esa igualdad así como destrozar la soberanía de nuestra nación". "España se defenderá y se protegerá porque la ley siempre gana al chantaje y a los caprichos y esto es lo que nos da una superioridad moral y legitimidad", remató Cospedal.