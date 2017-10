Interior crea un gabinete para las denuncias de agentes por delitos de odio

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que se ha creado un gabinete jurídico específico para centralizar y canalizar todas las denuncias de posibles delitos de odio, ante el acoso que puedan sufrir tanto los agentes de Guardia Civil y Policía como sus familias.

Zoido ha anunciado la creación de este gabinete jurídico en el discurso pronunciado en el acto central de la celebración de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, que ha tenido lugar hoy en Toledo, en el que ha estado acompañado por el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

"Hemos creado un gabinete jurídico específico para centralizar y canalizar, a través de un enlace en cada cuerpo, todas las denuncias de delito de odio o acoso que pueden sufrir los agentes o sus familias", ha señalado el ministro del Interior, que ha advertido de que el Gobierno va a defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "no va a consentir que se produzcan delitos de odio como los vistos en estos días" en Cataluña.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "nunca va a olvidar" las "tristes escenas" que se han vivido en los últimos días en Cataluña y ha sostenido que el Ejecutivo central "no va a parar hasta que no se repita ni una sola y hasta que todos los que les han faltado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado paguen judicialmente por ello". Zoido no hizo ninguna referencia a las acusaciones sin pruebas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que la Policía Nacional había cometido abusos sexuales el 1-O y de las que nunca se ha retractado.

"Vamos a perseguir y enjuiciar los delitos de odio para que, sobre los culpables, caiga el peso de la ley, que es lo que pasa en los países libres y democráticos y donde prima la división de poderes y el Estado de derecho", ha subrayado Zoido.

Asimismo, ha asegurado que el Estado tampoco olvidará los gestos de "solidaridad, cariño y reconocimiento" que también han tenido ciudadanos de Cataluña hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional.