El portavoz del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy en rueda de prensa que si Puigdemont proclama la independencia "puede acabar como Companys", en referencia a que caerá sobre él todo el peso de la ley, aunque alguna periodista ha querido interpretar fusilamientos masivos. "Oiga, los violentos son ellos. Los que nos mandan balas en Twitter son ellos", ha respondido Casado, que ha defendido a su partido de los constantes ataques que le vienen de todos los lados. "Si lo dice Vargas Llosa" está bien, "si lo digo yo, es el pérfido PP".

Puigdemont "se va a dar de bruces contra un banquillo. Deje usted de preparar discursos patéticos y prepare usted su declaración ante el juez". "Yo no he hablado de negociación, no hay nada que negociar, Puigdemont se ha convertido en un okupa en el Palau de la Generalitat y las CUP en unos yonkis de la manipulación y de la postverdad. Nada de lo que dicen que está pasando en Cataluña es cierto".

Casado ha dejado claro que no hay nada que dialogar. "Dialogue usted con su abogado", ha espetado, tras ridiculizar los "mantras de la paz y el diálogo" que andan promoviendo los podemitas y el PSOE.

"¿Qué se han creído los independentistas que son que se permiten a contestar al Rey en esos términos, 'así no'?". "Han pasado del España nos roba al España nos pega, hay que poner pie en pared".

También respondió Casado a Lluis Llach, que dijo de él que era un joven fascista que había salido del armario. "Yo no tenía un tío que era alcalde franquista con Franco", como el cantautor metido a agitador independentista.