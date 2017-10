El golpe separatista en marcha en Cataluña, iniciado la primera semana de septiembre cuando el Parlamento autonómico aprobó las llamadas leyes de desconexión, y que ha tenido su punto álgido en el referéndum ilegal del pasado uno de octubre, ha provocado un aumento exponencial en intención de voto para Ciudadanos.

Según un sondeo de GAD3 que publica este lunes el diario ABC, la formación naranja arrebataría a Podemos la tercera plaza de celebrarse hoy unas elecciones generales, y casi doblaría sus actuales treinta y dos escaños.

La encuesta, realizada el pasado mes de septiembre, otorga a los de Albert Rivera el 19,5% de los votos, lo que podría traducirse en 58 escaños, mientras que los de Pablo Iglesias se quedarían en el 17,9% (casi cuatro puntos porcentuales menos que lo obtenido en los comicios de junio de 2016) y retrocederían hasta los cincuenta y cinco escaños, frente a los setenta y uno con que cuentan actualmente en el Congreso de los Diputados.

El Rivera más indignado con lo que ocurre en su tierra

El resultado de este sondeo supone todo un espaldarazo a Rivera, quien durante estas semanas ha dejado ver su rostro más indignado por una situación que, como ciudadano catalán y antiguo portavoz de Ciudadanos en el Parlament durante una década, le toca de cerca. Según los datos de GAD3 que ya publicaba este domingo ABC, los españoles valoran su gestión de la crisis catalana con una puntuación por encima del 4, por delante de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ambos con algo más de tres puntos de valoración, y de Iglesias, que apenas supera los dos puntos.

No es habitual que Rivera pierda la compostura en público pero la semana pasada, sin ir más lejos, no ahorraba palabras gruesas cuando, en un coloquio, comentaba un programa infantil de TV3: "Lo siento, pero es que me indigno. Déjenme que lo cuente, porque además soy padre, soy catalán y estoy hasta las narices. En el canal de los niños han estado emitiendo, en un canal infantil, que ya es tela marinera, estaban manipulando y diciendo que la Policía Nacional es agresora y que los Mossos son los buenos".

El líder naranja, además, se ha distinguido en la semana posterior al 1-0 por pedirle una y otra vez a Rajoy, varias de ellas cara a cara en La Moncloa, que aplique el articulo 155 para convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Tras su apoyo "sin fisuras" al Gobierno antes de la consulta ilegal del primer día de octubre, Rivera ha lamentado la "falta de liderazgo" del Ejecutivo, un juicio que ha hecho en contraposición al discurso del rey Felipe, que Ciudadanos valoró como "imprescindible".

Malos resultados para PP y PSOE

Tampoco les sonríe la encuesta a PP y PSOE, que habrían perdido respaldo en toda España mientras la ofensiva separatista iba cogiendo velocidad de crucero, aunque aún no se haya producido la esperada declaración de independencia por parte del presidente catalán, Carles Puigdemont. El PP cae por primera vez en un año, siempre según GAD3, por debajo del 30% en intención de voto, quedándose en el 29,8% y 125 escaños estimados frente a los 137 que posee, mientras que el PSOE se obtiene el 21,8% del voto, aunque en la estimación de escaños se quedaría prácticamente igual, con 86 asientos en el hemiciclo, uno más de los que componen su grupo parlamentario.

En cuanto a los protagonistas del desafío secesionista, ERC y el PdeCat (la CUP no se presenta a las elecciones generales) su suerte es desigual en el sondeo, aunque sin grandes variaciones. Los republicanos perderían tres escaños, pasando del 3,5% al 3,1% en intención de voto, mientras que la antigua Convergencia pasaría de cuatro a seis escaños estimados, aunque siempre menos que los ocho con que cuenta actualmente en la cámara baja, que por primera vez no le han bastado para tener un grupo propio.