Millo reconoce que no hay operativo especial de seguridad: "La relación con los Mossos está intacta"

Mantener la seguridad está en manos de los Mossos d´Esquadra en el caso de que este martes el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, declare la independencia en el Parlamento catalán. Así lo transmitió este lunes a última hora de la tarde el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a la prensa tras reunirse con Sociedad Civil Catalana, entidad que organizó la histórica manifestación del domingo en Barcelona.

"Como todo el mundo sabe, la seguridad es competencia de los Mossos y por tanto serían ellos, si se produjeran situaciones de desorden público, los primeros que debería asumir la responsabilidad de recuperar el orden constitucional", señaló. La función de la Policía Nacional y Guardia Civil sería de "apoyo" a la policía autonómica. "Nadie tiene que preocuparse porque el orden no se restablezca", aseguró Millo, para quien "lo que tenemos que hacer hoy (por este lunes) es pedirle a Puigdemont que no genere esta situación. Esto es lo más importante".

"La relación con los Mossos está intacta"

El delegado del Gobierno, preguntado por Libertad Digital, afirmó que la "relación" entre los Mossos y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "se mantiene intacta", a pesar de lo vivido el pasado 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal, y de la denuncia presentada por la Guardia Civil ante la Audiencia Nacional contra el jefe máximo de este cuerpo policial, Josep Lluis Trapero.

También, se ha entregado ya a la jueza Carmen Lamela el atestado sobre los hechos ocurridos el 1-O. "Se tiene conocimiento de que, en las instrucciones de coordinación que se establecieron, se decidió que serían los Mossos d'Esquadra los que, por tener la competencia de seguridad ciudadana, deberían clausurar los centros de votación previstos antes de que se iniciase la votación aludiendo al principio de oportunidad", explica el informe, al que ha tenido acceso Europa Press. Sin embargo, el Instituto Armado afirma que, "ante el incumplimiento de los Mossos de la orden dada por el TSJC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Policía Nacional y Guardia Civil- tuvieron que actuar sobre los puntos de votación para dar cumplimiento a la orden del tribunal".

"Mantengo la esperanza"

Así las cosas, y antes los llamamientos que ya desde este lunes ha realizado la Asamblea Nacional Catalana para acudir a las puertas del Parlamento catalán a seguir la intervención de Puigdemont, la pregunta era obligada: cuál va a ser el dispositivo de seguridad para este martes. No hay ningún dispositivo especial para la jornada de este 10 de octubre. Así se puede deducir de la contestación de Enric Millo. "Los dispositivos operativos existen, no se han disuelto, ni (tampoco) ninguna sala de coordinación y yo mantengo la esperanza de que no va a ser necesaria ninguna intervención policial para recuperar el orden constitucional porque mantengo la esperanza de que Puigdemont va a reflexionar las próximas 24 horas y no va a salir públicamente a declarar la independencia unilateral", afirmó.

"Todos los operativos están dispuestos y previstos pero no hay ninguna situación en estos momentos que haga pensar en la necesidad de intervenir de manera excepcional porque estamos todavía dentro del margen que permite al presidente tomar una decisión que permita parar ese proceso y volver a la legalidad".

El protocolo de seguridad de los diputados

No obstante, los que sí han recibido un protocolo de seguridad han sido los diputados del Parlamento catalán ya que se "prevén movilizaciones con motivo del Pleno". Deberán llevar su carné en la mano y acceder lo "más rápido posible". Habrá un único punto de acceso al interior del Parlamento, quedando los demás inutilizados por el perímetro de seguridad.

Además, no podrán aparcar sus vehículos, motos o bicicletas en el Parque de la Ciutadella (lugar donde se encuentra la Cámara catalana) y les aconsejan aplazar las visitas que tuvieran previstas.