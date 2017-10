Rivera pide al Gobierno que actúe de inmediato y evite el "chantaje" de Puigdemont

Tras el chantaje de Carles Puigdemont al Estado con su declaración y suspensión de la independencia de inmediato, Albert Rivera pidió al Gobierno que actuase. El líder de Ciudadanos reclamó a Mariano Rajoy que activase ya los mecanismos constitucionales que permitan convocar elecciones en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, y así, evitar el "chantaje" y el "ultimátum" lanzado por el presidente de la Generalidad.

En declaraciones en el Congreso, Rivera dijo que el "golpe de Estado" planteado por Puigdemont se había "debilitado" por la acción conjunta de la mayoría silenciosa en Cataluña, las empresas catalanas y el rechazo de la comunidad internacional, pero aún así, "había sido un golpe". "Para que no se consolide este golpe, ya sin excusas, sin complejos, que hay que actuar", aseguró.

"Puigdemont no puede seguir siendo el presidente de los catalanes", prosiguió el líder naranja que lanzó un mensaje de ánimo a los catalanes no independentistas: "No están solos. Puigdemont, como los golpistas del 23F, no va a conseguir liquidar la Constitución".

La Historia

"Me siento más orgulloso que nunca de ser catalán, español y europeo. Señor Puigdemont no nos van a dividir, nos vamos a defender con la Constitución en la mano", continuó Rivera.

"Los demócratas hemos pasado hoy un mal día pero mañana puede ser un día mejor", dijo Rivera que condicionó esta mejoría a que el Gobierno "empezase a aplicar los mecanismos constitucionales".

"Puigdemont pasará a la historia por dar un golpe a la democracia y conseguir lo contrario: consolidar la democracia", finalizó el líder de Ciudadanos.