Iglesias: "Señor Rajoy, desconfíe de Rivera porque es el principal operador político de Aznar"

"Le hago una advertencia de buena fe. Señor Rajoy, desconfíe del señor Rivera porque es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, el señor Aznar no le quiere bien", así se ha dirigido Pablo Iglesias este miércoles al presidente del Gobierno durante la sesión en la que Rajoy ha explicado la posición del Ejecutivo ante el desafío separatista.

Desde la tribuna, el líder de Podemos , ha pedido "con toda la solemnidad que requiere la ocasión" que Rajoy no aplique el artículo 155 de la Constitución y que lo sustituya por el "diálogo".

Los "hijos" de Iglesias

"Escuche al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk", como hizo ayer el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha continuado el secretario general del partido morado en un discurso con escasas novedades.

Una de ellas, la mención de Iglesias a su vida personal. Tras citar a Adolfo Suárez o a la presidenta de la cámara, Ana Pastor, y asegurar que en "la tradición política dominante en los últimos 200 años nunca reconoció la plurinacionalidad", ha continuado diciendo que él no tiene "hijos todavía, pero me gustaría tenerlos, y me gustaría que conocieran Cataluña como parte del proyecto colectivo que es España", finalizaba .