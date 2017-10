La Generalidad dio orden de confundir heridos y atendidos el día del referéndum ilegal

El Departamento de Salud de la Generalidad ordenó a los centros sanitarios de la región que contabilizasen como víctimas de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) a todas aquellas personas que fuesen atendidos en estos centros durante el pasado 1 de octubre, día en el que se celebró en referéndum ilegal en Cataluña, según ha publicado el diario El Mundo.

"En el hospital se activó un protocolo del 1-O y hasta ansiedades por ver las cargas policiales en televisión se contaron como agresiones en las cargas", relata un empleado del Hospital del Mar de Barcelona. "Hubo personas que ni siquiera estaban en los colegios electorales y que acudieron al hospital muy nerviosos por ver las cargas por televisión, y se les registró con el mismo código", continúa el mismo empleado.

Un supuesto directivo de los centros sanitarios dependientes de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) dice en el diario de Unidad Editorial que la orden no fue por escrito: "circular no hubo ninguna", aunque explica que "en los días previos sí insistieron mucho en que se recogieran todos los casos, no sólo los de heridos sino todos los asistidos. Hubo muchas llamadas para exigir que se recogieran exhaustivamente estos datos".

La Generalidad habría manipulado e inflado artificialmente los datos al mezclar en las cifras que hizo públicas dos conceptos. El primero, el de personas heridas, que son aquellas que presentan lesiones. El segundo, el de personas atendidas, que incluye tanto a las personas heridas como a todo tipo de pacientes que han acudido al centro sanitarios con un dolencia que no tiene por qué estar relacionada con una lesión.

El Mundo recuerda en su información que a las 14.30 horas del día 1 de octubre, el Departamento catalán de Salud informó a través de la red social Twitter que se habían atentido a 38 persona. Al final del día, publicó otro mensaje en el que decía que "continúan ingresadas dos personas por las cargas de los cuerpos policiales del Estado que provocaron 893 heridos".

La propia Consejería explicó días después que en la cifra de 893 heridos que había aportado el 1 de Octubre se incluía tanto a personas heridas cómo aquellos que no presentaban lesiones y habían sido atendidos por "mareos" o "crisis de ansiedad", aunque eso sí, no quiso aclarar cuántas personas pertenecían a cada caso.