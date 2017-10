El mensaje de Santamaría a Puigdemont si responde 'no': diálogo, diálogo y diálogo

El Gobierno volvió a ofrecer a Carles Puigdemont que acuda al Congreso de los Diputados a exponer sus demandas. Si bien, antes de eso, le exigió que conteste al requerimiento que "no" declaró la independencia. "Es la oportunidad más importante que tiene", subrayó la vicepresidenta. Si cumple con esa demanda, sostuvo Soraya Sáenz de Santamaría, no se aplicará el artículo 155 de la Constitución. "Está en su mano evitar decisiones posteriores. Tiene un margen amplio y un fin de semana de reflexión", destacó al término del Consejo de Ministros.

La vicepresidenta, que recuperó este viernes las funciones de portavoz debido a la ausencia de Íñigo Méndez de Vigo por motivos familiares, no quiso adelantar las posibles medidas en caso de Puigdemont no dé su brazo a torcer ni este lunes ni tampoco el jueves, que es la fecha límite. "No vamos a hablar de medidas", contestó ante la batería de preguntas al respecto. "Vamos paso a paso. Estamos en el momento primero del requerimiento", expuso. "No voy a anticipar medidas que no tienen por qué adoptarse si Puigdemont coge ese guante, vuelve al orden constitucional y acepta el diálogo", explicó.

El mensaje principal que quiso trasladar Santamaría es que Puigdemont todavía tiene margen de maniobra y que, en caso de que niegue la declaración de independencia, hay margen para el diálogo. "La pregunta que le efectúa el gobierno es muy sencilla" y "no caben interpretaciones", avisó. A Moncloa únicamente le valdrá un "sí" o un "no". E insistió: "Tiene que pensar en el futuro de los catalanes".

En caso de que el líder catalán rectifique, el Ejecutivo le enseñó el camino del Congreso de los Diputados. Santamaría repitió una y otra vez que es en la sede de la soberanía nacional donde ha de tomar la palabra, en el marco de la comisión para reformar la Constitución. "Ahí es donde Puigdemont puede comparecer y opinar", destacó. "Diálogo", prometió la vicepresidenta.

Además, Santamaría alertó de la factura económica que puede tener el golpe. El Consejo de Ministros analizó los últimos datos y constató que, en caso de que continúe la inestabilidad, las cifras de crecimiento del país se pueden ver afectadas. Santamaría habló de "riesgos" y puso como ejemplo el "parón en la inversión" en Cataluña.