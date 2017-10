La CUP ha remitido este viernes una carta a Carles Puigdemont, en la que le exige "la proclamación de la república" como respuesta al requerimiento que mandó Mariano Rajoy tras el pleno en el que se declaró la independencia mediante la firma de un documento que deja poco lugar a la duda.

El presidente del Gobierno contestó este miércoles preguntándole al presidente catalán si proclamó o no la independencia. Ahora, los socios de JxSí le exigen que así lo confirme y que no haya pasos atrás que permitan, a su vez, que el desafío siga quedando sin respuesta.

"Si pretenden seguir aplicando las previsiones del artículo 155 de la Constitución española que lo hagan con la república ya proclamada", dice el texto. La CUP considera que responder al requerimiento de cualquier otro modo supondría "avalar todas y cada una de sus amenazas, su menosprecio y su represión", y volver a la legalidad constitucional que, según la formación, una mayoría de catalanes decidió romper.

Carta completa al MHP @KRLS 👉 Reflexions sobre el requeriment del govern espanyol de la declaració d’independència i sobre la suspensió de la mateixa https://t.co/MeVpHE2UkP pic.twitter.com/ESq7lVdyCL — CUP #Independència (@cupnacional) October 13, 2017

En la misiva, la CUP ha dado por cerrada "la esperanza en la mediación internacional" si ésta ha tolerado lo que han tachado de despliegue militar y las cargas policiales.

"Permanecer inmóviles a sus amenazas, sus negaciones y su autoridad, no nos permitirá existir como pueblo, no nos permitirá gobernarnos ni avanzar en la consecución de más derechos y libertades", argumentan, y finaliza que, aunque una eventual república catalana no cuenta con el apoyo de otros Estados y mercados, sí que contaría con el apoyo de la gente.

El Gobierno catalán tiene hasta el lunes para contestar a la petición del Gobierno. El Ejecutivo popular y el PSOE, entre tanto, defienden que no hay por qué aplicar el artículo 155 si Puigdemont contesta que no hubo declaración.

ERC no tiene dudas

Al poco de trascender la misiva de la CUP, el portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Sergi Sabriá, ha recordado en una entrevista en Onda Vasca que la independencia está "clarísimamente declarada" aunque, dice, la voluntad "no es aplicarla directamente" sino abrir un "tiempo para el diálogo" que "es lógico que tenga un límite".

"Si algunos no lo quieren entender" lo explicará "más claro", pero la "independencia está declarada", ha dicho en alusión al requerimiento de Rajoy.

"Al mismo tiempo", ha agregado, se atendió a "un gesto" que se pedía a la Generalidad "desde del ámbito internacional" que recomendaba que "era bueno suspenderla" y "dar un tiempo para el diálogo porque el final de esta situación requiere una mesa y muchas horas de diálogo".

Sabriá ha insistido en que "existe la declaración" de independencia, "que está firmada por una mayoría de los diputados" del Parlamento catalán, ha indicado, aunque ha remarcado que la intención "no es aplicarla directamente sino poderlo hablar" aunque "en el otro lado de la mesa nunca hay nadie", ha opinado.

En su opinión, el plazo para el "diálogo" expira en un mes -si no, dice, Puigdemont habría hablado de meses y no de semanas-. "Está claro que esto tiene un tiempo y si no se ejecuta tiene validez la declaración. No es necesario ni otro pleno ni otra firma porque el compromiso está y simplemente habrá que levantar la suspensión y se acabó", ha concluido.