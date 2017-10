El Mundo dice que "el Estado exhibe su unión y su fuerza frente al separatismo". "Asistencia récord a un desfile militar en el que el Rey reunió a políticos, jueces y sociedad civil". El pueblo, unido… Dice Francisco Rosell en su editorial que "el discurso del Rey, en defensa del patriotismo constitucional, insufló un animo que ayer se percibió". Ayer se vio que "el patriotismo no tiene ni puede tener etiquetas. Y entristece que representantes de la izquierda más radical sean hoy refractarios a ese orgullo de lo español". ¿Entristecer? ¡Pero qué dices, Rosell! Si algo vamos a tener que agradecer siempre a los separatistas catalanes es que nos hayan librado de Pablo Iglesias y de Podemos. También Lucía Méndez echó de menos a la banda podemita. "Faltaban los representantes de las fuerzas políticas que cuestionan la evolución del régimen y que han sido votados por millones de españoles". Ay, pobre Lucía. ¿Será de las que quieren que le devuelvan su voto? Es que Pablo Iglesias está muy ocupado en encabezar la revuelta de los ricachones catalanes insolidarios que quieren irse de España para no pagar a las regiones más pobres. La revolución de los egoístas, la llamó The Guardian. Raro en un comunista, cierto, pero así es Pablo, contradictorio, incongruente, mentiroso... Federico Jiménez Losantos con quien está muy cabreado es con Rajoy. Eso no es raro. "El responsable del golpe contra nuestro régimen constitucional es el que, pudiendo hacerlo, se niega a evitarlo (…) Ni Rajoy, presidente ya discutiblemente legítimo, ni Sánchez, ni el Gobierno, ni la Oposición, ni nadie tiene derecho a tratar la Constitución, basada en nuestra soberanía nacional, como a un cortijo de la casta política, ni a limitar el artículo 155 a convocar elecciones catalanas; y menos aún a derogar el Código Penal". "Sólo la inexistencia de una Justicia independiente evita que Rajoy ocupe la celda contigua a Cocomocho". Habrá que renovar las consignas, que algunas se quedan un poco viejunas. 'Mariano, vete al guano', se me ocurre así de pronto, sin dejarme muchas neuronas.

El País dice que "la Fiesta Nacional se convierte en un clamor por la Constitución". Y es que resulta que la plana mayor socialista, los que quieren cambiarla, se dieron cita para apoyar al Rey. "Políticos, empresarios, y sociedad civil muestran su apoyo a Felipe VI en el Palacio Real y miles de ciudadanos arropan en la calle a las Fuerzas Armadas". "Faltaron los principales dirigentes de Podemos y los independentistas". Cuenta Rubén Amón que lo de ayer en el Palacio Real "parecía un gran ejercicio de autoconvicción y terapia grupal sobre el destino de la patria. Por eso no quisieron adherirse los presidentes de Navarra, País Vasco y Cataluña, como no lo hizo Pablo Iglesias". Dios los cría. Javier Ayuso cree que "Pablo Iglesias nunca va a esos actos españoles porque no le gusta compartir ágape con gente encorbatada". No, parece que se encuentra más a gusto con los encorbatados del 3%. Que se lo queden, ¿eh? No se admiten devoluciones.

ABC titula: "La España constitucional unida, contra el golpe". "Desde el discurso del Rey los españoles se han sentido llamados a expresar su conciencia y el deseo de permanecer unidos por encima de cualquier diferencia política". "Frente a estas muestras de patriotismo constructivo los de siempre se empeñan en construir relatos alternativos (…) Su fracaso está garantizado", dice el editorial. Dios te oiga, Rubido. Rivera le debe una a ABC, el único periódico que ha tenido el valor de salir en su defensa ante el miserable ataque de Sánchez al compararle con Puigdemont por el 155. "La odiosa comparación de Pedro Sánchez". "Meter en el mismo saco a Rivera y Puigdemont es una barbaridad que dice muy poco del sentido de la responsabilidad del líder socialista". Y mucho de su falta de decencia. Nauseabundo Sánchez. Un comentario que le envilece y le coloca a la altura de cualquier Rufián. Si es que no, este tipo no está preparado para ser presidente. David Gistau le echa un capote. Que no se preocupe, las componendas que planean Rajoy y Sánchez para contentar a los separatistas "enfurecerán a una sociedad a la que ya se le han hinchado verdaderamente las pelotas con el nacionalismo y que está en la teoría de Rivera de verlo erradicado como eterna fuerza de coacción española. Lo malo, ya lo veo venir, es que los contrarios a premiar el golpismo volverán a ser motejados de fachas justo cuando por fin habíamos logrado que salir a la calle a manifestarse con la bandera no te estigmatizara como tal". Con dirigentes tan mezquinos como Sánchez y Rajoy parece inevitable, pero habrá que ver qué pasa en las urnas, que la gente está hasta el gorro de traidores.

La Razón: "12-O: la fiesta de la unidad de España y la Constitución". El editorial tiene el detalle de dejarle el protagonismo al Rey. "Felipe VI fue quien concentró en su figura los mayores aplausos y muestras de cariño, respeto y consideración por parte de un pueblo que, en estas horas de incertidumbre, ha visto en el Rey el mejor valladar contra quienes pretenden destruir la nación y el primer defensor de la unidad de España y de los principios de libertad e igualdad que conforman nuestro orden constitucional". Por ello, "ayer, los españoles estuvieron con su Rey y su bandera". Y no dice nada de Rajoy. Ni palabra, cero elogios. Para mí que Marhuenda está de puente.

La Vanguardia dice que "PP y PSOE confían en que Puigdemont facilite el diálogo". ¿El diálogo? La foto, para la Familia Real en el palco. Y como La Vanguardia nunca da puntada sin hilo habrá que preguntarse por qué habla de diálogo con una foto del Rey, cuando Felipe VI no mencionó la palabra diálogo, sólo habló de Constitución y de ley. ¿Quiere Enric Juliana, que firma la información, enmendarle la plana a Felipe VI?