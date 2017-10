Pedro García Aguado ha estado en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, hablando de la situación que se está viviendo en muchos colegios e institutos catalanes y que ha motivado decenas de denuncias por acoso y adoctrinamiento. El presentador y ex jugador de waterpolo, que lleva 30 años en la región, ha contado que es algo que ve en lo que experimentan o han experimentado en el aula sus propias hijas, con profesores que quieren debatir sobre el tema cuando los niños se niegan para evitar "discutir", o casos como el del instituto en el que varios hijos de guardias civiles fueron acosados tras el 1-O por parte de los profesores.

García Aguado ha recordado cómo cuando llegó a Cataluña se encontró con una sociedad "afable, acogedora", y cómo él se preocupó "por aprender catalán". "No había el odio que ahora se respira, el que inoculan a estos chavales". Y ha lamentado que no se denuncie más en los medios: "Yo no he visto que en La Sexta hablen de esto".

Recordando cómo él y otros madrileños entraron en una selección de waterpolo "llena de catalanes", en la que "jugaban por España y no pasaba nada", ha expresado su estupefacción por que desde fuera se compre "un discurso xenófobo de estas personas", que empezó con Pujol y de lo que ve también responsables a González, Aznar, Zapatero y Rajoy.

Con sus hijas, ha leído en libros de texto que "los romanos llegaron a Cataluña", sin mención alguna a España. Y ha contado también cómo una de ellas le preguntó si "Canadá está en España" por la mención recurrente al referéndum en Québec. "Dices: ya está bien. ¿Quieres un referéndum? Pues pelea en el Parlamento. A esta gente nadie le contraargumenta nada".

De nuevo sobre los colegios, Aguado ha destacado que quien manda en los centros son "los directores", y que aunque haya profesores que estén adoctrinando, "no va a pasar nada por mucho que yo denuncie" si "tienes la connivencia" con el director. Así se pueden producir situaciones como imponer el catalán en un trabajo de final de grado o que un profesor "empezara a sollozar" el 2 de octubre y mandara a sus alumnos a la calle porque no se sentía "con ganas de dar clase".

Según el deportista, aunque haya quien hable de paz, claveles y "resistencia pasiva", los separatistas "van de piel de cordero y son auténticos lobos". Ha denunciado la "fractura" que han creado en Cataluña y cómo va a "crecer más y más" si no se hace "algo en educación". "Hay un problema endémico en España, somos uno de los mejores países del mundo para vivir (…) y hay una pandilla que dice que no", ha lamentado. "¿Pero qué narices está pasando? Me da miedo cómo van a pensar las generaciones futuras."