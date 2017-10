Albiol advierte a Cs de que no es momento de elecciones autonómicas

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha advertido hoy al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, de que "se le acaba el tiempo" para "devolverle la normalidad a Cataluña y que cese el caos".

En declaraciones formuladas en Gijón, donde ha participado en un acto por la unidad de España, Levy ha reiterado que el Gobierno de Mariano Rajoy "actuará con serenidad y firmeza aplicando todos los mecanismos necesarios", sin descartar el 155, para "que a partir del lunes vuelva la tranquilidad y la legalidad a Cataluña".

Levy también ha pedido a Puigdemont que "no siga en el discurso del odio y deje de poner dificultades a la convivencia". No es tan optimista el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, que ha asegurado hoy que no confía en que el presidente de la Generalidad se retracte de su intención de proclamar la independencia y ha vaticinado "tensión política" para las próximas semanas.

"Ojalá Puigdemont tenga la responsabilidad de decir que no tiene intención de proclamar la independencia, pero yo, lamentablemente, soy poco optimista" ha señalado, en un acto del PPC en Santa Coloma de Gramenet, en el que también ha recordado que el president tiene "48 horas para evitar llevar a Cataluña al abismo".

"Aún se puede corregir y conseguir la recuperación de la estabilidad para evitar el éxodo de las empresas que se están marchando de Cataluña por la incertidumbre", ha asegurado Albiol, que ha advertido de que, si no se da ese paso, "quienes acabarán perjudicados serán los centenares de miles de trabajadores de estas empresas".

El dirigente popular ha pedido a los asistentes "tranquilidad" y evitar el nerviosismo, pues "el Gobierno de Mariano Rajoy tiene muy claro lo que necesita Cataluña y no permitirá que nadie juegue con España".

Albiol ha aprovechado también para agradecer a "los partidos constitucionalistas" el apoyo al Gobierno para intentar resolver "el desafío independentista", pero advierte de que no es oportuno celebrar la convocatoria electoral que sugieren PSOE y Ciudadanos: "A los partidos que están reclamando la convocatoria urgente de elecciones les digo que antes tenemos la obligación de lograr que las instituciones de la Generalidad vuelvan a la normalidad democrática. Es imposible afrontar unas elecciones autonómicas en los próximos meses con un mínimo de garantías", ha declarado Albiol.

En este sentido, para el presidente del PPC la aplicación del artículo 155 es "un momento para replantearse ciertas cosas", como el sistema educativo en Cataluña y el papel de los Mossos d'Esquadra.

Albiol ha apuntado que "no puede ser que la mayoría de la escuela pública catalana, en lugar de dedicarse a enseñar, eduque a los niños para odiar a España" y que "no puede ser que el Gobierno pretenda convertir a los Mossos, que son grandes profesionales, en un instrumento a favor del proceso independentista".

También se ha referido a la propuesta de reforma constitucional planteada por su partido y por el PSOE, aunque ha querido dejar claro que no se hará para contentar a los independentistas.

"Si a Junqueras o a cualquier otro le ha pasado en algún momento por la mente que una reforma constitucional es para dar satisfacción a los independentistas que tenga claro que eso no va por ahí", ha manifestado Albiol, que ha precisado que "la reforma es para actualizar un texto que ha tenido tanto éxito durante cuarenta años".