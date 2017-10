El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, avisaba al inicio de su intervención de que el premio era una "fiesta literaria", consciente de que la chicha informativa era de cariz político. Así, pese al aviso previo, su intervención inicial en la rueda de prensa previa a los galardones, versó sobre el desafío secesionista catalán.

Creuheras, tras cantar las virtudes del Premio Planeta, señaló que su grupo nació en el año 49 en la Ciudad Condal: "Hemos puesto un granito de arena a que Barcelona sea la capital mundial de la edición en lengua española. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a Barcelona, a Cataluña, a España y a Europa. Pero es verdad que los proyectos empresariales requieren reglas del juego claras, (…) y tomamos la decisión, ante la inseguridad jurídica, de trasladar el domicilio social a Madrid. Fue una decisión dolorosa".

El presidente de Planeta decía que "el grupo tiene muy en consideración a todos sus colaboradores y, por eso, los centros de trabajo permanecerán donde están hoy". "Creo que vivimos en una sociedad democrática madura y con una democracia fuerte –añadía-. Creo que esa democracia fuerte tiene que ser la base para resolver este conflicto. Y el conflicto debe resolverse desde el diálogo. Diálogo desde la ley".

Acto seguido, se refería a la comisión de reforma de la Constitución acordada entre Rajoy y Sánchez: "Ofrece una vía de solución. Apelo a los políticos a que, desde ese marco, es un camino que se debe explorar y que nos puede llevar a la solución del conflicto".

En el turno de preguntas, Creuheras no aseguró que, en 2018, los Planeta se celebren en Barcelona. LD preguntó si, como dijo Raül Romeva, la fuga de su empresa se debe a la "violencia estatal" durante el 1-O. Respuesta: "No. Son motivos empresariales puros". Aun así, el presidente de Planeta "no contempla ningún escenario extremista".

Sobre los cargos institucionales que acudirán a la gala, Creuheras ha dicho: "Contaremos con la presencia de Ana Pastor y de Santi Vila, y está en duda el consejero de Cultura".

634 novelas presentadas

La 66ª edición del Premio Planeta cuenta con una participación récord, habiendo sido presentadas 634 novelas. Entre los diez finalistas, se encuentran títulos –el nombre del autor no se facilita: firman con seudónimo- como El astrónomo, Es que tengo hambre, La nueva vida de Penélope o La montaña artificial.

El galardón está dotado con 601.000 euros para la obra ganadora y 150.250 para la finalista. El jurado está compuesto por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Emili Rosales y Rosa Regàs.