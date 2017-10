'La Vanguardia' se queja ahora de la "mayoría dispuesta a saltar al vacío" que Godó creó

"Encrucijada histórica" dice El Mundo ante la catarata de días históricos que estamos viviendo. El editorial avisa a Rajoy. "El deber del Gobierno es proponer al Senado la adopción de medidas dispuestas en el artículo 155 (…) A Rajoy no le debe temblar el pulso en aplicar cuantas herramientas contemple la ley para imponer el orden constitucional en Cataluña", dice temiendo que a Rajoy le temblará el pulso, las piernas e incluso la barba. Federico Jiménez Losantos dice que "lo que por piedad intelectual cabe pedir al gobierno de Rajoy y la Desoposición socialista es que no insistan en que, tras el Golpe, bastará con que los golpistas vuelvan a la legalidad para que aquí no haya pasado nada. Hace décadas que no hay otra legalidad que la del embudo en Cataluña. Si a lo que quieren volver el PP y el PSC-PSOE es al golpe de Estado cotidiano de TVColp3, al odio programado a España en la antieducación nacionalista, el FLA que paga las embajadas del Golpe y los sueldazos de los golpistas, y a ofrecerles un cupo –o pufo– a la vasca y liquidar el orden constitucional, mejor que Tejemocho y su colla sigan en la ileglidad. Hacen menos daño a España. De hecho, la están despertando". A ver lo que dura, nos está entrando un sopor...

El País dice que "el Gobierno prioriza el control de los Mossos y de las finanzas". La pela, donde más les duele. Dice el editorial que "el Estado no puede permitir la existencia de una legalidad alternativa en uno de sus territorios, por lo que no tiene otro remedio que utilizar los instrumentos democráticos que la Constitución le otorga para restablecer la normalidad (…) El diálogo democrático no puede ser entre la plaza de Sant Jaume y la Moncloa. Ni el presidente del Gobierno está capacitado para negociar la soberanía nacional". El País cree que la única solución es "una convocatoria electoral en Cataluña primero y en toda España después, que permita una renovación en profundidad de una clase política cada día que pasa más desprestigiada ante la mayoría de los ciudadanos". Sí, no nos vendría mal un poco de savia nueva, y si las encuestas se hacen realidad nos libraremos de Podemos.

ABC cuenta que "la fiscalía se inclina por no pedir hoy prisión para Trapero". Pues habría que pedir prisión para el fiscal por prevaricación. Dice el editorial que es "inexplicable que Trapero permanezca al frente de un cuerpo policial armado" y en abierta rebelión. Spain is diferent. "A día de hoy, los Mossos debían estar bajo mando directo del Ministerio del Interior y toda su cúpula inhabilitada". "El Gobierno debe demostrar que la ley se aplica". El Gobierno está teniendo un comportamiento que abochorna a cualquier ciudadano. Como dice Albiac, "los independentistas lo quieren todo. Pero lo quieren gratis". Isabel San Sebastián dice que ya está bien. "Es hora de poner a cada cual en su sitio. A los golpistas, en la cárcel. A los españoles, ante las urnas de unas generales donde los partidos se ven obligados a retratase con propuestas concretas". Queremos votar, que nos dejen votar.

La Razón parece responder a ABC. "Rajoy asumirá de inmediato el control de los Mossos con el 155". ¿Y por qué será que no me creo nada? Dice el editorial que "Puigdemont será el único responsable de que las medidas amparadas por el artículo 155 se pongan en marcha de forma inmediata", que sí, que ya lo sabemos, que nadie lo duda, ¿a qué está esperando el Gobierno? Y como todos los periódicos, cree que "la única manera de desbloquear la situación" es "convocando elecciones autonómicas". ¿Para que vuelva a salir lo mismo? Cataluña está partida en dos. Por cierto que Marhuenda de elecciones generales no habla.

La Vanguardia dice que "Rajoy rechaza una respuesta ambigua de Puigdemont". Pues ya la tiene, estamos impacientes por ver cómo se la envaina. El editorial, curiosamente, se acuerda de Tarradellas y pone a caer de un burro a Pujol, al que acusa de crear una "abstracción nacional". Tarradellas "escribió a Horacio Saénz Guerrero, entonces director de este diario, una carta de sincera preocupación que hoy parece profética. Lamentaba Tarradellas la pretensión de construir una Cataluña impermeable a España. Treinta y seis años después, dicha pretensión ha cristalizado con una mayoría parlamentaria catalana dispuesta a saltar al vacío". La que La Vanguardia, padre de Juntos por el Sí, creó. Hay que ser cínico y tener más cara que espalda.