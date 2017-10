El presidente de Cataluña sigue mareando la perdiz. Puigdemont no ha respondido ni sí ni no, como se le requería formalmente por parte del Gobierno de Rajoy. El president dice que "quieren hablar", pero sólo de independencia, y le traslada a Rajoy dos peticiones: "La primera, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña" y la segunda "es que concretemos, lo antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación".

En su carta, Carles Puigdemont insiste en la idea del "diálogo, la negociación y el acuerdo" que es, según dice, la única "forma de resolver los conflictos". Pero, en cualquier caso, lo que no hace Puigdemont en su misiva es contestar a la pregunta explícita del Gobierno sobre si declaró o no la independencia.

Firma dos páginas de explicaciones en las que insiste en el mensaje mandado desde el 1 de octubre sobre el "conflicto" entre "el Estado español y Cataluña" y la "violenta actuación policial denunciada por los más prestigiosos organismos internacionales" en la que se desarrolló el "referéndum" del 1 de octubre. En esta idea insiste una y otra vez a lo largo de su misiva. Puigdemont continúa presentando a los golpistas como víctimas inocentes de una España represora y violenta.

Puigdemont vuelve a ofrecer "diálogo", eso sí, para ver cómo y cuándo se declara la independencia y sin atender a ninguna otra consideración. Es más, insiste en que el 10 de octubre ofreció diálogo y suspendió "su mandato" de declarar la independencia, porque atendió a la petición de "numerosas personalidades" internacionales, que le plantearon "una oferta sincera de diálogo". Eso sí, añade que "no fue una demostración de debilidad".

Ya en la segunda página, el líder del golpe dice que "la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento" y se da un plazo de dos meses para "dialogar" y que "todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo".

Termina el presidente catalán pidiendo a Rajoy que "se revierta la represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña". Recuerda que hoy Trapero –el mayor de los Mossos d'Esquadara que ordenó a sus hombres no cumplir las órdenes judiciales emanadas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 1 de octubre– vuelve a la Audiencia Nacional. También describe la situación que vive Cataluña como un clima de abierta represión, en virtud de la "censura de internet, congelación de cuentas bancarias, censura de medios de comunicación, violación del secreto postal y detenciones de servidores públicos". Es más, condiciona su oferta de diálogo a que cese "el creciente clima de represión y amenaza".

Por último, pide que "concretemos, lo antes posible, una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución".

Finalmente, Pugidemont adjunta dos páginas de enlaces con distintos documentos que van desde su discurso el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán hasta los resultados del referéndum golpista del 1-O, pasando por los distintos informes encargados por la Generalidad a supuestos observadores internacionales del proceso de votación del 1-O, la investigación sobre "el uso desproporcionado de la fuerza" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reacciones de políticos internacionales, el informe famoso de Human Right Watch, carta abierta de los premios Nobel de la Paz, informe de Amnistía Internacional, y las declaraciones de la asamblea nacional de Quebec, del parlamento Flamenco y del de Eslovenia.