Corte de mangas a la iniciativa de Ciudadanos contra el adoctrinamiento en las aulas

Ciudadanos se ha quedado solo este martes en el Congreso de los Diputados a la hora de defender su iniciativa en contra del adoctrinamiento en las aulas y para proteger, hasta con el anonimato, a aquellos que denuncien estas prácticas. El PP presentó unas enmiendas al texto que "solo quieren descafeinar nuestra propuesta", indicó Toni Cantó, por lo que su partido las rechazó. Así las cosas, los populares decidieron abstenerse y no apoyar la moción de los naranja. Tampoco el PSOE ni Unidos Podemos, que votaron en contra.

La enmienda del PP planteaba reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa, pero desde Ciudadanos subrayaron que solo pretendían "descafeinar" su propuesta, que es "muy sencilla y clara" porque busca "proteger a los menores". Asimismo, censuraron que los populares quisieran eliminar uno de los puntos "fundamentales" de su moción, como es la protección del denunciante. "No podemos aceptarlo", señalaron antes de que diera comienzo el debate en el pleno de la Cámara Baja.

El voto del PP era decisivo porque al no estar presentes en el Pleno los nueve diputados de ERC, la moción podría salir adelante sin necesidad de más apoyo. Dicho de otra manera, la moción no ha salido adelante porque el PP no ha querido apoyarla.

La iniciativa de Ciudadanos es consecuencia de una interpelación urgente que el diputado naranja Toni Cantó dirigió la semana pasada al ministro de Educación Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo. A pesar de esto el ministro del ramo se ausentó de la sesión. De hecho la ausencia del Gobierno de Mariano Rajoy en sus escaños fue total.

Durante la vibrante intervención de Toni Canto, se pudo ver cómo la diputada del PdeCat, Lourdes Ciuro, le hizo un corte de mangas, gesto que no pasó desapercibido y del que tampoco se arrepintió a su salida del Pleno. La representante de los separatistas aseguró que "no se le había escapado". "Lo he pensado dos minutos y es lo que se merecía", ha llegado a decir.

Rivera, "decepcionado"

"Nos han decepcionado PSOE y PP", ha sentenciado a su salida del Pleno el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha añadido que en su partido "pensaban" que tanto los populares como los socialistas "estaban en contra del adoctrinamiento en las escuelas".

"Viendo la votación, no nos extraña que el nacionalismo haya hecho lo que ha dado la gana durante 30 años mientras el PSOE lo apoya y el PP mira para otro lado", ha continuado el presidente del partido centrista que ha terminado diciendo que "lo mas sagrado que hay son nuestros hijos", por lo que Cs, ha avisado, seguirá trabajando para acabar con el adoctrinamiento.