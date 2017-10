El separatismo se echa a la calle y decreta el "estado de movilización permanente"

El Govern eleva el volumen de sus denuncias y lamentos. El encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), es la palanca con la que los cabecillas del golpe intentan mantener el tono insurreccional, que debe ser "cívico" y "pacífico", destaca el portavoz de la Generalidad, Jordi Turull. "No arriaremos velas ni contemplaremos pasivos como ocupan la Generalidad", avisa, pero matiza que están abiertos a la negociación. Ha quedado descartada la operación mediación. La administración autonómica anima a la ciudadanía a participar en paros, protestas y manifestaciones para pedir la libertad de los "presos políticos". Ada Colau ha suspendido la actividad "institucional" del Ayuntamiento de Barcelona durante dos días. Alcaldes, diputados y dirigentes socialistas juzgan severamente a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens afirma que le constan dos agresiones sexuales durante las cargas policiales en Barcelona el pasado 1 de octubre. Dos mujeres habrían dicho que dos policías les tocaron los pechos y las vejaron verbalmente. Una de esas personas supuestamente agredidas afirma que un agente de la Policía Nacional le habría dicho "no me gustan tus tetas".

La Generalidad se vuelca en las tareas de agitación y propaganda con el concurso de los "comunes" (la versión catalana del podemismo) mientras prosigue la estampida empresarial y el deterioro de la economía en Cataluña proyecta recortes en las previsiones de crecimiento españolas. Junts pel Sí y la CUP han cerrado el Parlament. Los diez diputados antisistema presionan a los 62 de Convergencia y Esquerra para celebrar un pleno con una declaración sin rodeos, plazos o tiempos muertos. Adeslas, de SegurCaixa, ha rescindido el seguro de responsabilidad civil que cubría a diputados y trabajadores de la cámara. En la cancelación unilateral del contrato, la aseguradora aduce la "gravísima agravación del riesgo producida por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña". Lluís Coromines, inflamado parlamentario convergente, afirma que los jueces, el Gobierno y los poderes del Estado "son unos cobardes".

Fábrica de mentiras

Un vídeo de Òmnium plagia la petición de socorro a Europa que una mujer ucraniana realizó durante las protestas en la plaza Maidan de Kiev entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Hubo más de cien muertos. La fábrica de mentiras separatista funciona a pleno rendimiento. Según Raül Romeva, las empresas son obligadas por el Gobierno a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña y en España hay dos "presos políticos". El mundo nos mira, insisten los propagandistas del golpe. El separatismo muestra músculo en la calle. "Els carrers seran sempre nostres!", corean los manifestantes. Miles de personas con velas han llenado la Diagonal de Barcelona entre la plaza Francesc Macià y el paseo de Gràcia. Òmnium ha diseñado la parafernalia de las velas y ANC ha puesto autobuses. "Aquí comença la nostra independència!" y "Llibertat!" son las nuevas consignas. No faltan los clásicos "in-inde-independència!" y "no tinc por!".

Según la Guardia Urbana de Barcelona, doscientas mil personas se han manifestado en la capital catalana a partir de las ocho de la tarde. El domingo 8 de octubre dio el dato de 350.000 manifestantes. El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, certificó que los Jordis son "presos políticos y rehenes del Reino de España". Es el director del Museu d'Historia de Catalunya en la que se guarda la pluma con la que Artur Mas firmó el decreto de convocatoria del referéndum del 9-N de 2014. Dice que por cada represaliado saldrán cinco catalanes dispuestos a tomar el relevo. ANC y Òmnium, más los CDR, sindicatos, Govern, diputaciones y ayuntamientos nacionalistas convocan a los catalanes a una nueva manifestación el próximo sábado en Barcelona. La calle es prioritaria. La Generalidad, el señor Alcoberro, Turull, Colau y la CUP han decretado el "estado de movilización permanente".

"Diálogo sin condiciones"

El análisis del círculo de Puigdemont y Junqueras es que el Gobierno aprieta y reprime por todos los medios a su alcance, pero sigue abierta la "oferta de diálogo sin condiciones". La respuesta del presidente de la Generalidad al nuevo plazo que vence el jueves a las diez de la mañana será una reiteración. El separatismo pide parlamento, pero fuera de los parlamentos. Necesita recuperar la tensión social, sobreponerse al impacto de las manifestaciones "unionistas" y de las primeras consecuencias judiciales respecto al intento de linchamiento de una comitiva judicial que registraba despachos de la consejería de Economía el pasado 20 de septiembre.

Los estrategas del gobierno catalán en la sombra encabezado por Artur Mas y formado por David Madí, el editor Oriol Soler y el exconsejero de ERC Francesc Vendrell, entre otros, requieren de nuevo el esfuerzo de las masas. Los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) de la CUP ya son Comités de Defensa de la República. En el canal de Instagram del CDR del barrio de Gracia ya hay casi mil usuarios. Los medios separatistas anuncian con alborozo que los CDR han venido para quedarse.



Los CDR, el "tercer actor"

En el periódico Vilaweb, el decano de la prensa digital nacionalista, loan "el nuevo frente de resistencia permanente en la calle". Ya hay un "tercer actor al lado de la ANC y Òmnium" se afirma en el texto.

Comisiones Obreras y la UGT se vuelcan en la organización de la revuelta junto a los partidos separatistas y sus extensiones. Hay dudas sobre las huelgas generales y los "paros de país", pero se prepara una nueva manifestación en Barcelona para el sábado. Se trata de contrarrestar la imagen del 8 de octubre en Barcelona, cuando alrededor de un millón de ciudadanos se manifestó a favor de la unidad de España y su Constitución. Es necesario "reconquistar el relato", se juramentan los dirigentes separatistas. Se han erigido en "Taula (mesa) per la democràcia".

Todo son malas noticias para el frente "soberanista". Se registran dolorosas fugas de empresas cuyos dueños o directivos parecían comprometidos con la "causa" a tenor de sus generosas contribuciones. En el plano jurídico, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la ley del referéndum. Estaba suspendida cautelarmente. Decisión unánime de un tribunal entre cuyos miembros constan magistrados a propuesta de los nacionalistas.

El discurso de Trapero

Las perspectivas del "major" de los Mossos, Josep Lluís Trapero, son sombrías. Ha sido recibido con una sentida ovación en su regreso al despacho, en el centro de la policía autonómica en Sabadell. Se ha dirigido a sus subordinados. "Siempre hemos trabajado con lealtad al Govern y a la autoridad judicial; digan lo que digan es lo que hemos hecho siempre", ha afirmado en un breve parlamento recogido en la cuenta en Twitter de los Mossos. Ninguna alusión al juramento constitucional y estatutario que prestan los agentes de la policía catalana.