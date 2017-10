Feijoó admite que perdió el control durante "12 horas" por los incendios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que la situación de incendios que se produjo este fin de semana produjo "12 horas" en las que se "perdió el control" del fuego, pero ha desvinculado esta situación de la política forestal y la gestión y ha advertido de que utilizar esta situación sería hacer "política con minúsculas y partidista, como adjetivo".

"Es verdad que este fin de semana, del sábado al domingo y del domingo al lunes, hemos perdido el control durante 12 horas", ha manifestado, en declaraciones a los medios tras mantener una reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la sala de coordinación de incendios de Galicia, en Santiago de Compostela.

"Si la gente considera que la política de incendios y la política forestal se debe a esa pérdida de control durante esas doce horas, me da la sensación de que no estamos hablando de política forestal, sino de política con minúsculas y partidista como adjetivo", ha agregado, a renglón seguido, el mandatario autonómico.

Feijóo, que comenzó su intervención destacando que "lo más importante" de la mañana de este martes es que ya no hay ningún incendio de nivel dos en Galicia, advirtió de que la problemática de los incendios "no es un problema de gestión forestal", sino de "orden público".

El presidente autonómico agradeció la labor de los equipos contra incendios y la "solidaridad" del pueblo gallego, sin los cuales "probablemente hoy no estaríamos hablando de cuatro fallecidos, sino de muchos más". "Y sabemos que hay alguna gente que no le importaría, pero a nosotros sí nos importa", ha apostillado.

Tras las protestas de miles de gallegos en las calles este lunes pidiendo una nueva política forestal, Feijóo ha respondido que "no tienen ningún problema en debatirlo", pero ha incidido en que "es un problema de orden público". En este sentido, no pasó por alto que hubo 132 incendios este domingo, frente a los 50 que hubo el día en que más incendios se registraron en el mes e agosto.

"Todos los gallegos nos damos cuenta de que esto no es un problema de política forestal, es un problema de atentado y de delincuencia y homicidas", ha aseverado el mandatario autonómico, quien no se ha cerrado a "hablar y mejorar". Eso sí, ha lamentado que haya "gente que se ha dedicado a criticar y no a trabajar".

El mandatario autonómico ha incidido en que este verano ha sido "dificilísimo", con una "sequía prolongada" y, pese a ello, ha habido un "resultado excepcional en cuanto al número de hectáreas, la mitad del año pasado y muy por debajo de la media de los últimos 25 años". Por lo tanto, ha concluido, la política forestal "está siempre para perfeccionar y para ser juzgada", pero se ha remitido de nuevo al número de hectáreas quemadas en los últimos diez años en Galicia.

Tanto Feijóo como Tejerina pusieron el acento en la mano intencionada. "Esto es obra de profesionales", ha dicho Feijóo, recordando la situación climatológica que se dio el fin de semana, con poca humedad, temperaturas muy elevadas y viento fuerte procedente del huracán Ophelia.

De hecho, la ministra, que en sus primeras palabras dedicó un mensaje de solidaridad y se unió al dolor de las víctimas y vecinos afectados por los incendios en Galicia y Portugal, subrayó que 95 de cada 100 incendios son por causas humanas y "la mitad de ellos, son intencionados". "Lo que hemos vivido en Galicia no puede volver a repetirse", ha incidido.

Para Tejerina, es necesario que la sociedad, que es "intolerante con muchos delitos", también haga extensiva esta posición a la cuestión incendiaria. "Creo que nos tenemos que hacer absolutamente intolerantes con los incendiarios", ha enfatizado.

La ministra de Agricultura ha defendido que España cuenta con "uno de los mejores dispositivos contra incendios", pero estos "están para apagar incendios, no están preparados para apagar incendiarios". "Creo que avanzaremos mucho en la lucha contra incendios en España el día en que toda la sociedad sea absolutamente impermeable y que rechacemos todos a los incendiarios", ha remarcado la ministra, quien ha pedido la "colaboración de todos los ciudadanos".

Por otro lado, a preguntas de los medios, Tejerina ha incidido en que la legislatura pasada se "reforzó" la legislación en materia de montes, tanto en las penas de cárcel como en la repercusión económica sobre las personas que cometen delito ambiental. Con todo, ha reconocido que es "difícil identificar a los incendiarios", que "saben lo que hacen".

Dicho esto, ha indicado que "todo el mundo sabe que no hay ninguna motivación económica detrás de un incendio". "Porque no hay incendios para recalificaciones, ni recalificaciones para incendios", ha insistido, tras lo que se ha referido también a que hoy en día "hay una trazabilidad a nivel europeo para luchar contra la madera ilegal muy controlada".

Feijóo se sumó a estas declaraciones aludiendo a que la Ley de Montes es "lo suficientemente clara" y "no permite la recalificación de incendios durante 30 años", y ha dicho que decir lo contrario forma parte de los "bulos" que se han escuchado con "interés de desinformar".