Tejerina: "Estábamos preparados para apagar incendios, no para combatir criminales"

Isabel García Tejerina ha hablado en Es la Tarde de Dieter, de esRadio, de las decenas de incendios en Galicia del pasado fin de semana, que siguen activos en la región así como en Asturias y en León, y que llegaron a cercar la ciudad de Vigo. Tejerina ha defendido la actuación del Gobierno y ha pedido poner el foco en quienes provocan los incendios: "Hay una enorme intencionalidad detrás".

Tejerina ha destacado cómo muchos de los incendios se prendieron por la noche y justo en un fin de semana de viento fuerte en Galicia. "La pregunta es cuánto dolor quería causar esta gente y contra quién", ha dicho la ministra, para quien sólo "nos queda rechazarlo", tener "tolerancia cero" hacia los incendiarios y "colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad" en la localización de los culpables.

Tejerina ha pedido que "la sociedad se vuelque en contra" de los incendiarios y que éstos "no se sientan impunes". "Es muy importante la colaboración ciudadana", ha insistido, antes de contestar a las críticas de, entre otros, Podemos y PSOE por la gestión de la crisis. En su opinión, "hay que poner el acento en quien esta haciendo fuego. Un incendio que se prende en un viñedo no es falta de política forestal", aunque eso "no significa que no haya que hacerla".

La ministra ha destacado cómo varios factores, como "una sequía importante" y las "condiciones meteorológicas" han multiplicado la gravedad del fuego, pero ha reiterado que todo esto "no explica su inicio": "El problema son múltiples conatos de incendio,con mucha intención y con mucho conocimiento". "Nosotros estábamos preparados para apagar incendios, no para combatir criminales", ha apuntado.