Un sector del Gobierno ve prioritario el control de los Mossos con relevos importantes

A Mariano Rajoy le gustaría no tener que aplicar el artículo 155 o limitar su actuación en Cataluña lo máximo posible. Teme, según sus asesores, un periodo de tensión en las calles y de inestabilidad de proporciones difíciles de calcular y que afectará a la economía nacional. Si bien, avisó a Carles Puigdemont de que ya no habrá más oportunidades. El plazo final expirará el jueves a las diez de la mañana. "Aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento. En caso contrario, usted será el único responsable de la aplicación de la Constitución", le advirtió por escrito.

El pesimismo invadió el complejo gubernamental. Aunque públicamente Soraya Sáenz Santamaría no dio por imposible que Puigdemont "vuelva a la sensatez" y "deje de enredar", las fuentes consultadas admitieron que "pinta negro" y que, llegado el momento, habrá que actuar rápido y con firmeza. Lo primero, según un sector del Ejecutivo, sería hacerse con el control de los Mossos para evitar circunstancias como la del pasado 1 de octubre. "Lo que tengamos que hacer, se hará", zanjó Juan Ignacio Zoido, que no descartó la medida.

En este sentido, tal y como avanzó El País este martes, las fuentes consultadas apuntaron a las sustituciones del consejero de Interior, Joaquim Forn; del director de la policía autonómica, Pere Soler; y del jefe de este cuerpo policial, Josep Lluis Trapero. También podría ser relevado Joan Delort, el máximo responsable de protección civil.

En teoría, Rajoy tendría que estar en Bruselas el jueves, día en el que concluye el último plazo, para participar en un Consejo Europeo que le mantendría allí hasta el viernes por la tarde. Pero podría retrasar al máximo su marcha o cancelar ese desplazamiento. "Sería importante hacer algo el mismo jueves porque no puedes tener a la sociedad sumida en la incertidumbre", defendieron desde la propia dirección del PP. Cabe recordar que habría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las medidas antes de acudir al Senado.

Los periodistas preguntaron el lunes a Santamaría por las posibles medidas pero evitó en todo momento las concreciones. Si bien, tanto el presidente en su réplica a Puigdemont como la propia vicepresidenta o Fernando Martínez-Maillo en una rueda de prensa en Génova quisieron dejar claro que lo que haría el artículo 155 sería "recuperar" la autonomía en Cataluña y "no" suspenderla.

El presidente se pronunció en estos términos en su escrito al líder catalán: "El artículo 155, en contra de lo que usted afirma, no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía". Su número tres en el PP abundó en esa idea: "Se trata de reponer las instituciones históricas de autogobierno en parámetros constitucionales y estatutarios", que quedaron finiquitados en las votaciones del Parlamento catalán. "Quien se está cargando la autonomía es el propio Puigdemont", se reafirmó Maillo. El PSOE también se pronunció en términos parecidos.

"El artículo 155 no es la panacea. No es una varita mágica. Nunca antes se ha utilizado y existen interrogantes. Rajoy actuará porque es su obligación pero vendrán momentos muy delicados y es muy importante mantener la unidad -con el PSOE y Ciudadanos- y que quede clara en las votaciones que se tengan que celebrar", resumieron la situación desde la Moncloa. "Si Puigdemont no rectifica, se actuará porque no se puede seguir así, pero se hará con prudencia y proporcionalidad", añadieron las fuentes consultadas. Según Ferraz, se aplicará "un 155 lo más limitado posible".