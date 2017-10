Atrapados durante horas en Madrid: la lluvia deja atascos kilométricos

No era un simple atasco por causa de la lluvia, no era un embotellamiento por exceso de vehículos, Madrid se ha convertido esta mañana en una auténtica trampa, una jaula de la que los sufridos conductores no podían salir. Desde las 6:30 de la mañana era imposible circular por las vías de circunvalación. La mayoría de los madrileños que las usan son clase trabajadora, que vive en el extrarradio y trabajan en polígonos o, simplemente, madrugan.

A las 7 de la mañana el tráfico se detuvo totalmente en la M-30. En el Puente de Moratalaz los conductores nos quedamos atrapados durante ¡tres horas! ¿Un chaparrón puede causar un atasco de tres horas en una vía de circunvalación a esas horas de la mañana? Entonces es que algo no funciona. ¿Dónde estaba la policía de movilidad? ¿Para qué sirve? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Para qué la pagamos?

Los conductores que nos dirigíamos a nuestros trabajos, aquellos que entramos a las 7 de la mañana –sí, estimadas autoridades, ya han puesto las calles a esa hora, aunque a veces estén intransitables por culpa de su ineptitud– estuvimos atrapados tres horas sin poder hacer nada. Vimos amanecer, salimos de los coches a pesar de la lluvia, nos preguntábamos los unos a los otros, a falta de autoridades a las que pedir explicaciones. Y a punto estuvimos de ver también el atardecer.

Todas las vías, colapsadas

Éste ha sido el primer gran atasco del otoño. A las 9:30 seguían colapsadas todas las entradas a Madrid hasta prácticamente la M-30: desde la A1, a la altura de San Sebastián de los Reyes; desde la A-2, desde Alcalá de Henares; desde la A-42, en Parla; desde la A-3, en Rivas; desde la A-4, en Valdemoro; desde la A-5, en Alcorcón; desde la A-6, en Torrelodones, y desde la M-607, en Colmenar Viejo.

Asimismo, también se han registrado problemas para salir de la capital en las carreteras: en la A-2, para salir por Canillejas, y en la A-6, a la altura de Puerta de Hierro. También la M-40 se encontraban colapsada, especialmente a la altura de Coslada y de Pozuelo hacia los túneles de El Pardo.

En la capital se han registrado retenciones desde primera hora de la mañana. El Ayuntamiento de Madrid había recomendado a los ciudadanos el uso del transporte público por la previsión de lluvia, pero el metro también estaba colapsado.