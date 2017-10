El director del diario digital Vilaweb califica de "banda de mafiosos" a las empresas que se han ido de Cataluña tras el golpe de Estado, según un vídeo publicado por Crónica Global. "Se ha ido La Caixa ¿alguien ha notado algo? Cuantas más empresas se vayan, mejor, de cara a la nueva república catalana", dice el periodista Vicent Partal durante un acto de la ANC.

"No quiero una nueva república donde al agua esté en manos de mafiosos. No quiero una nueva república donde la electricidad esté en manos de mafiosos. No quiero una república donde las carreteras dependan de una banda de mafiosos", añade ante los rabiosos aplausos de los asistentes.

"Con que hay alternativas más baratas y mejores, quiero que se apliquen. Y si me quito de encima a la banda de mafiosos, menos trabajo que tengo", continuó el fanático periodista.

Según informa Crónica Global, Vilaweb es uno de los diarios más subvencionados por el Gobierno de Puigdemont, después de Nació Digital y Ara. En el segundo semestre de 2016, recibió 135.180 euros.

En el marco de esta espiral de locura, el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, tiene su propia explicación para la fuga de empresas. La actuación policial del 1-O. Según ha afirmado en una entrevista en el programa "Més 324" de TV3 que recoge e-Noticies, Junqueras asegura quelas empresas han decidido trasladar la sede social fuera de Cataluña a raíz de la actuación policía de la Guardia Civil y Policía Nacional del pasado 1 de octubre.

"De entrada la primera evidencia: imagínese que usted estuviera viendo en la televisión alguna ciudad europea donde entraran las fuerzas policiales a golpear los ciudadanos que van a votar. Imagínese que esta imagen se produjera en alguna ciudad europea cualquier demócrata del mundo cuando ve que se golpea a los votantes", ha expuesto el número dos del Govern.

El presentador del programa, Xavier Grasset, le ha pedido entonces si "cree que se han marchado por ello". "Usted si viera esta imagen ¿qué sensación le daría? Pues, cualquier demócrata del mundo cuando ve que se golpea a los votantes, mucha simpatía no le genera", ha delirado.

Junqueras no ha explicado por qué las empresas se han ido a otras ciudades españolas, incluida Madrid, y no a otras capitales europeas.