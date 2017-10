El adoctrinamiento político en los colegios es, según el Partido Popular, un asunto de "casos aislados". Así lo ha asegurado la diputada del PP Elena Bastidas este miércoles en una entrevista en Es la Tarde de Dieter en esRadio.

Estas palabras las ha pronunciado después de que este martes el PP se abstuviera en la votación de la iniciativa de Ciudadanos contra el adoctrinamiento en las aulas. Muy dura, Bastidas ha cargado en numerosas ocasiones contra los de Albert Rivera, especialmente contra el diputado que este martes defendió la propuesta naranja, Toni Cantó. "Lo que vi fue deslealtad por parte de Cantó", ha comenzado la popular, que ha recordado que "no hace ni un mes que el PP presentó en la Comunidad Valenciana unas resoluciones" sobre adoctrinamiento en colegios que Cs no apoyó.

Según la versión de Bastidas, los diputados centristas "tuvieron la oportunidad de pactar y negociar con el PP una serie de mejoras técnicas" a su propuesta de este martes. "Presentamos enmiendas y queríamos ser más ambiciosos. No vimos una actitud colaboradora en Cs y pensamos que ellos querían recorrer este espacio en solitario y aprovechar la crisis catalana para jugar al regateo en el ‘cortoplacismo’ político".

Muy distinta es la versión sobre este mismo asunto de Cantó. En una entrevista, también en esRadio, ha asegurado este miércoles que las enmiendas de los populares descafeinaban su propuesta.

Otra PNL

Bastidas ha explicado que, ahora, el PP ha puesto sobre la mesa otra iniciativa sobre este tema. "El PP va a presentar una Proposición No de Ley para evitar estos casos de adoctrinamiento donde los haya,porque tampoco podemos pretender hacer de la anécdota la regla general", ha querido remarcar la representante popular.

"Creo que casos aislados es posible que los haya pero no se pueden criminalizar a todos los docentes", ha repetido una y otra vez. Y preguntada por si no hubiera sido más adecuado adoptar la postura de UPN, que votó a favor, para dar una imagen de unión frente a los separatistas y Podemos, Bastidas ha vuelto a cargar contra Ciudadanos diciendo que no quisieron "ni leer sus propuestas en el pacto del marco educativo". "Ciudadanos está en el titular, buscando su oportunidad con la crisis en Cataluña. No para conseguir mejoras" en educación.

Así las cosas, un tema como acabar con el adoctrinamiento en los colegios, que en un primer momento parecía que podía generar acuerdo entre PP y Cs, ha terminado siendo una batalla que ha llegado hasta las redes sociales donde algunos diputados populares han puesto la diana en Toni Cantó.

Magnifico trabajo d @elenabastidasb frente demagogia de Ciudadanos hoy logra q @GPPopular registre PNL d adoctrinamiento escolar,dura y real https://t.co/87slySEiJV — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) 18 de octubre de 2017