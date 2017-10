Jiménez Losantos: "El PP deja a niños y familias a merced de la venganza de los ayatolás"

El Mundo abre con los argumentos del TC para tumbar el 1-O. "Los catalanes, a merced de un poder que no reconoce límite alguno". Una dictadura en estado puro. Pone el ojo el editorial en las secuelas económicas, a ver si tocando el punto débil de Rajoy le empuja a hacer alguna cosilla. "El daño económico justifica por sí solo la aplicación del articulo 155". Presidente, ¡la economía sufre! Federico Jiménez Losantos tiene un cabreo sideral con el PP por cargase la propuesta de Cs para acabar con el adoctrinamiento en las aulas. "Boicotearon ayer la propuesta de Cs para que los profesores que siembran el odio a España y a los españoles en los niños a su cargo puedan ser denunciados sin temor a represalias, garantizando el anonimato". "El PP fue sutilmente abyecto" queriendo dejar "sin protección a los atropellados y asegurando la venganza de los ayatolás del prusés contra niños y familias". Y esto ahora, cuando, según cuenta Raúl del Pozo, de boca del compañero de Libertad Digital Jesús Fernández Úbeda, que estuvo en Barcelona para el Premio Planeta, hay muchos "balcones abanderados con la rojigualda. Parece que el bando constitucionalista ha perdido miedos y complejos". El bando constitucionalista civil, porque los que están obligados a protegerlos tienen un canguelo de aúpa.

El País resalta otra frase del TC. "Lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos". Pues hala, todos a decidir. "El independentismo reactiva las protestas", dice tras el enchironamiento de dos de los pilares del golpe. ¿Es que alguna vez se habían desactivado? ¿Con La Sexta todo el día dando cancha a separatas y podemitas y sembrando cizaña? Difícil lo veo. El editorial le arrea dos sopapos a Rajoy y le recuerda sus responsabilidades. "¿Adonde vamos? ¿Cómo y para qué piensa utilizar el 155? Señor Rajoy: reclama usted con todo derecho el respaldo que cualquier gobernante democrático merece en circunstancias como las actuales, pero díganos: ¿cuál es su plan? ¿Cómo piensa sacarnos de esta? No se difumine tras cartas e instituciones. Explíquese con detalle y claridad ¿Cómo si no podrá requerir el máximo apoyo de los ciudadanos, indispensable para preservar la democracia?". Puaf, ciudadanos a Rajoy, qué asco. A saber de dónde se saca El País que los ciudadanos son indispensables para Rajoy, salvo para que le voten, claro. El periódico de Caño nos cuela todos los días a algún mendrugo. Hoy nos toca un diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, que dice que "la única salida es emocionar y decir lo mucho que queremos a Cataluña. Desde que fuera el ejemplo de nuestras aspiraciones, un modelo, una ventana de aire fresco hacia la modernidad". Señor Urquizu, hable por usted, no nos humille metiéndonos a todos en esa actitud rastrera. ¿Cree usted que los extremeños y andaluces a los que han insultado y vejado hasta la saciedad quieren mucho a Cataluña? ¿Cree usted que los madrileños, valencianos, alicantinos se mueren por tomar ejemplo de los catalanes? Váyase al cuerno y si quiere arrastrarse como un gusano, hágalo en su nombre y utilice el singular.

ABC dice que "el PSOE prefiere que un ministro de Rajoy asuma el Govern". ¿Sí? Pues como dejen a Trapero al mando de su seguridad mejor que le pongan una buena escolta. El editorial habla de los "cómplices del separatismo". Colau, Podemos y otras especies. "Con estos mimbres, el separatismo puede construir de manera relativamente fácil y eficaz sus mensajes propagandistas". "Colau, Podemos y demás compañía puede que anhelaran una España blandita y temerosa ante la embestida separatista, pero se han equivocado de nación, de Estado y de Rey". Y de estrategia electoral, que es a lo que van. Porque ponerse de vasallos de los corruptos del 3%, los supremacistas, los que no quieren compartir su inmensa riqueza con los más desfavorecidos, que piden privilegios fiscales, la purita casta de la burguesía catalana, es para no echar gota. Contentos tienen a sus votantes con dos dedos de frente, que los había. Ignacio Camacho explica que los Jordis están en chirona por ser "la trama civil del golpe". Lo que no explica es por qué Puigdemont, Junqueras y Trapero están libres como los pájaros que son. Y Curri Valenzuela les da un disgusto a los que piden elecciones. Rajoy no está por la labor. "La crisis catalana le resta al PP votos de los que perciben tibieza en el gobierno", y lo único que le importa a Rajoy es que su trasero permanezca en Moncloa el máximo tiempo posible. Así que, chicos, a armarse de paciencia, tarde o temprano las tendrá que convocar. O dar un golpe de Estado, que es lo que se lleva esta temporada.

La Razón nos cuenta que "Puigdemont activará la Asamblea de Electos si le suspenden con el 155". Otra chorrada del país de Mátrix, tampoco hace falta ponerlo en mayúsculas. Aconseja Marhuenda en su editorial a los que hablan de presos políticos que "denuncien ante las altas instancias internacionales", a ver si se les mueren de risa o les dicen que se vayan a otro lado a dar la matraca. De paso que denuncien que Puigdemont ha cerrado el Parlament de motu propio. Y en un Puntazo que podía haberse ahorrado, aunque fuera por pudor, dice que "con la negativa del PSOE, la propuesta de Cs que solicitaba a la Alta Inspección Educativa evitar el adoctrinamiento en las aulas catalanas fue rechazada. Urge que exista consenso en los partidos políticos para que la educación en los institutos y colegios de Cataluña no esté contaminada por el independentismo. Hay mucho en juego". Olvida mencionar hipócritamente que la realidad es que fue rechazado por la abstención del PP. ¿Se habrá contagiado de la manipulación de su compañero de empresa Ferreras, que sólo ofrece imágenes de cargas policiales y banderas estrelladas como si no hubiera habido manifestaciones constitucionalistas en Cataluña? Dicen que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.

La Vanguardia dice que "el gobierno planea dirigir la consejerías desde Madrid". En realidad dice consellerias, pero mi corrector me lo subraya en rojo, parece que no existe en mi diccionario. También dice que "el soberanismo sale a la calle", justo lo que ayer decía que ojalá no sucediera. Aunque hoy lo que le quita el sueño a Godó, el conde, son los "preocupantes datos económicos". Este lo mismo traslada su sede social a Madrid, la pela es la pela, oiga, y si la República Catalana se queda sin fondos para darle subvenciones, puede que pesque algo del gobierno español. Con nuestra pasta, claro, con este Gobierno nada es descartable.