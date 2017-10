Nuevo espectáculo de Podemos y los separatistas: "Libertad presos políticos"

Pablo Iglesias no logra cosechar éxitos con su política frente al desafío separatista a pesar de su afán. Este miércoles, los diputados de Podemos intentaba llamar la atención una vez más durante la sesión de control mostrando carteles en los que se podía leer "libertad presos políticos" y "libertad Jordi Sánchez y Jordi Cuixart", en referencia a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural.

Unos carteles que no eran nuevos, este martes durante el pleno ya los habían portado los diputados del PDeCAT, que hoy también han acompañado a Podemos en su numerito. No así Joan Tardá, de ERC, que prefería mantenerse sentado en su escaño en esta ocasión.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que llamar al orden en repetidas ocasiones recriminado el "espectáculo" que estaban dando. "También se hace espectáculo con gestos o palabras ofensivas", decía en referencia al corte de mangas que la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró realizó este martes al diputado de Ciudadanos Toni Cantó.

Una pregunta sobre corrupción

Antes de esta cuestión, el líder de Podemos, en su turno de palabra, preguntaba a Mariano Rajoy por el caso Gürtel. "¿Qué reflexiones le sugieren al Presidente del Gobierno las evidencias judiciales de que su partido a nivel nacional se ha financiado de forma ilegal a través de la trama de corrupción llamada Gürtel?", era la pregunta de Iglesias a Rajoy, al que le ha reprochado la "implicación" del PP en el caso y le ha exigido que vuelva a "la legalidad".

El presidente del Gobierno respondía acusando al líder morado de "manipular la realidad". "La única conclusión que puedo sacar es que la Inquisición vuelve con fuerza", ha respondido Rajoy.

"En la cárcel"

"Nobody expects the spanish Inquisition, decían los Monty Python, señor Rajoy, se los recomiendo de verdad", bromeaba Iglesias en su réplica. "Le doy un consejo a usted y a su compañero el señor Casado: es bueno no repetir la historia, no sea que vayan a acabar ustedes como el señor Ignacio González, en la cárcel", finalizaba su intervención.

Rajoy ha continuado reprochando a Iglesias la financiación de su partido por parte de Irán y Venezuela, "su exsocio en el Canal 33 Enrique Rioboo, aseguró haber sido testigo de los acuerdos entre Iglesias y Juan Carlos Monedero para la financiación de su partido por parte de Irán y Venezuela", y recordando que Podemos utiliza la Justicia según le conviene.

"Hay decenas de declaraciones en las que pone de vuelta y media a la Fiscalía y a la Justicia cuando no le gustan sus resoluciones. Eso sí, cuando algo le interesa, como en este caso, lo utiliza como argumento de autoridad, aunque, como sucede aquí también, lo que hace es manipular la realidad. De esa manera es bastante complicado tomárselo a usted en serio".

El número uno del Ejecutivo no lo ha dejado ahí y terminaba la pregunta de la sesión sacando a relucir la "ambigüedad" de Podemos con la crisis por el desafío separatista.