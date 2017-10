Fernando Savater se ubicó en la tribuna de oradores del desayuno informativo celebrado por Fórum Europa este jueves, con una sonrisa risueña y cuasi inocente, como de rey mago amable, para dejar bien claro que, en su opinión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debe decir como John Wayne, 'os voy a meter en la cárcel' –al Gobierno de la Generalidad–, y hacerlo. Y se acabó el problema". Previamente, en el instante en que se supo el último regateo de Puigdemont al Estado, el filósofo afirmó: "Lo que hace falta es andar, no amagar. Hasta Sabino Arana mejoró pasando por la cárcel".

Savater compartía cartel con Antonio Garrigues Walker. El segundo siempre se mostró más optimista que el primero, y fundamentó su argumentación en el diálogo –"en democracia es vital"– y en la necesidad urgente de que el Gobierno central corrija la comunicación exterior, "en manos del independentismo": "El famoso vídeo que anda circulando no es para que lo veamos nosotros. Es una absoluta falsedad". Además, el abogado señaló que comparar el desafío secesionista con el 23-F "no es un buen ejercicio": "Es exagerar el tema. Hay que echar toneladas de positivismo y positividad a este debate".

Por su parte, el autor de Ética para Amador arrancaba su discurso señalando que "no sé lo que va a pasar –en Cataluña-, ni mucho menos", y definiendo el conflicto como un "enfrentamiento de ciudadanos españoles en Cataluña": "La ciudadanía la da el Estado, y el Estado es el español". Savater explicaba que lo que se ha creado "artificialmente" en la región es "una entidad que es el catalán separatista", un producto de "artesanía educativa" con una característica nuclear: "El odio a España, o al revés, llamando ‘español’ a todo lo que detesta".

Savater dijo que el separatismo "es una agresión a la democracia" y que su problema no es el "sentimiento", sino "las prácticas" que amenazan las "bases legales" de la democracia. El filósofo rechazaba la oferta de diálogo de Puigdemont a Rajoy: "Todos los conflictos vienen por culpa del diálogo. Se contrapone el diálogo a la ley. Mire: la ley es el punto final del diálogo. Por supuesto que hay que dialogar: hay que dialogar, y hacer leyes y aplicarlas". "Es como si en el 23-F, hubieran dicho: ni para ti ni para mí, vamos a hacer elecciones y que se presente Tejero", añadía.

En este sentido, Savater decía que el del Gobierno catalán "no es un golpe de Estado militar, pero sí militarizado", y hacía referencia al "uso de los Mossos el 1-O". "En Europa –agregaba- esto no pasa. No vemos países europeos en los que pasa lo que en Cataluña. En Francia, a nadie se le ocurre que los gendarmes son gaullistas, o en Italia, que los carabinieri son mussolinianos".

¿Unión constitucionalista?

Además, el filósofo discrepó con Garrigues Walker a propósito de la unión de los partidos constitucionalistas –el abogado dijo que PP, PSOE y Cs están moderando "sus propios impulsos y su pasión partidista"- apuntando que el líder del PSC, Miquel Iceta criticó la detención de los Jordis: "Es la parte del socialismo que más nos interesa, y no ha funcionado". También mostró su desconfianza sobre la reforma de la Constitución: "Suena a que se va a dar más autogobierno a quien peor lo ha utilizado hasta ahora. Y el adoctrinamiento no se puede tocar".

Tras alabar el discurso de Felipe VI, Savater concluyó pidiendo al presidente del Gobierno que actúe de una vez: "Rajoy debe decir como John Wayne: 'Os voy a meter en la cárcel'. Y hacerlo. Y se acabó el problema".