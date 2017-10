La intervención de la diputada valenciana, Elena Bastidas, en el Congreso de los Diputados contra Toni Cantó y sus declaraciones en el programa Es la Tarde de esRadio en las que aseguró que el adoctrinamiento en las aulas "son casos aislados" ha generado una polémica sobre la posición del PP respecto a esta cuestión.

En Es la Mañana de Federico la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha rectificado a su compañera de partido diciendo que "está alineada con la postura del PP en la C. Valencian" y que "defiende al 100% el ideario del PP". Ha tratado de matizar las palabras de Bastidas diciendo que "ella quería referirse a que no se puede generalizar porque hay mucho profesorado que está denunciando y que tiene miedo a esta actitud inquisitorial de la Conselleria".

Bonig ha remarcado que en la Comunidad Valenciana "no son casos aislados pero lo que no se puede hacer es criminalizar a todos" aunque ha asegurado que "hay adoctrinamiento". La presidenta del PP ha dicho que reciben "muchas quejas sobre la cuestión educativa y que "cuando gobernaba el PP se actuaba de oficio y se sancionaba a los culpables" algo que con el gobierno de Ximo Puig no ocurre.

La hoja de ruta catalanista en la Comunidad Valenciana

La llegada al poder del socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana necesitó el apoyo de los nacionalistas de Compromís, liderados por Mónica Oltra, y apoyados por Podemos. Una de las primeras cosas que solicitaron los nacionalistas es el control de la educación porque "es su hoja de ruta" en palabras de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.

En esa hoja de ruta está contemplado "el adoctrinamiento y el chantaje lingüístico" que es parte de la "legislatura ideológica" que los nacionalistas están imprimiendo en el gobierno del socialista Ximo Puig. Bonig ha recordado que el PP avisó que "el separatismo iba a utilizar la educación y la apertura de la nueva televisión valenciana" y ha señalado que "en eso estamos. Ante esos dos instrumentos, que son los más poderosos del nacionalismo para romper España, es contra los que está el PP".

"El PP no lo va a permitir, la lengua en esta tierra nunca ha sido un motivo de confrontación y no lo va a ser" ha apuntado Isabel Bonig y ha dicho que "vamos a defender la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo, como la lengua vehicular".

También ha hablado de las quejas que el Defensor del Pueblo recibe en materia educativa. Ha contado que "suele recibir unas 2.000 al año sin embargo, el año pasado se recibieron 6.000 quejas. Desde matriculaciones, imposibilidad de matricular en castellano y adoctrinamiento".

Para tratar de frenar eso el PP valenciano ha dado "apoyo a Puig para que suelte el lastre de Compromís y ofrecido la posiblidad de pactar el modelo educativo. El problema es que tenemos a un PSOE débil en manos de Compromís". Además Bonig ha recordado que "el nuevo decreto es una inmersión ligüística en toda regla y el PP va a luchar para intentar cambiarlo" aunque ha reconocido que "va a ser complicado".

Sobre la moción de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y en la que el PP votó en contra junto a Podemos, PSOE y los nacionalistas, Isabel Bonig ha afirmado que "era susceptible de ser mejorada y que se debería haber votado a favor precisamente para evitar ese oportunismo que hubo por parte de Cs".