A pesar de haber comenzado su rueda de prensa insistiendo en que "una respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es una palabra de sí o no", el Ministro de Educación ha evitado aclarar este viernes si el Gobierno considera que los casos de adoctrinamiento escolar son hechos aislados, tal y como aseguró la popular Elena Bastidas el pasado miércoles en Es la tarde de Dieter.

Este jueves, la Presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, se vio obligada a desautorizar sus palabras y, en una entrevista en Es La Mañana de Federico, subrayó que sólo en Valencia ya hay más de 6.000 denuncias. Precisamente por eso, hoy hemos preguntado a Méndez de Vigo si el Gobierno, y él en particular como titular de Educación, considera que son hechos aislados, y le hemos instado a responder con un "sí o con un no, ahora que está tan de moda esto, para evitar cualquier posible interpretación". La petición de claridad, sin embargo, ha caído en saco roto. Durante los 3 minutos y 40 segundos que ha durado su intervención, el Ministro ha subrayado que, aunque es necesario abordar el tema, "el sistema educativo en España es un buen sistema", pero no ha respondido a la pregunta concreta que le hacíamos.

Desde esRadio, hemos reiterado entonces nuestro interés en que se pronunciase "con un sí o con un no" sobre si el Ejecutivo, y él en particular, considera que los casos de adoctrinamiento son hechos aislados. "Pues mire usted -ha iniciado Méndez de Vigo su segunda respuesta-, son hechos que se producen…. Y cuando se producen y se denuncian, y cuando se denuncian y se tiene constancia, el Ministerio actúa". Se olvidaba el Ministro de que, como él mismo decía al comienzo de la rueda de prensa, ""una respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es una palabra de sí o no".

Por otro lado, también hemos querido saber su opinión sobre la propuesta del que también fuera portavoz del Gobierno de su partido, Josep Piqué, que hace unas semanas aseguró que, tal y como están las cosas, lo más adecuado sería que el Estado recuperase las competencias educativas que desde hace años tienen transferidas las comunidades autónomas. "No es una buena idea -ha respondido Méndez de Vigo-, ésos son argumentos que se escuchan muchas veces al fragor de algo que no gusta". A su juicio, "las reformas siempre son necesarias, pero sin denigrar lo que hay". En este sentido, el portavoz del Gobierno ha insistido en que "hay que tener la cabeza fría" y ha reconocido que a él le gustaría que el problema del adoctrinamiento escolar se tratase en la Comisión que actualmente hay en marcha en el Congreso para tratar de alcanzar un pacto educativo, pero "respetando el derecho de las comunidades autónomas".

Para el Ministro de Educación, la solución a todos los problemas pasa por reforzar la Alta Inspección del Estado. Sin embargo, no hay que olvidar que, al hilo de los últimos casos de adoctrinamiento en Cataluña, esa Alta Inspección a la que alude el portavoz del Gobierno ha enviado dos requerimientos a la Generalidad sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna.