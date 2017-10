Pastor explora la propuesta de Ciudadanos de retirar el sueldo a los diputados independentistas

Ha pasado un mes desde que los nueve representantes de ERC en el Congreso de los Diputados, que configuran el quinto grupo de la cámara, y los ocho del PdeCat, inscritos en el Grupo Mixto, decidieron reducir al máximo su actividad parlamentaria, hasta el punto de limitarla a la sesión de control al Gobierno de los miércoles por la mañana.

Se trata de la parte más mediática del pleno semanal del Parlamento español, donde en ocasiones diputados como Joan Tardá o Gabriel Rufián pueden interrogar, incluso, al presidente del Gobierno o a la vicepresidenta.

Fue el pasado 20 de septiembre cuando republicanos y los antiguos convergentes abandonaron airadamente el hemiciclo en protesta por una operación de la Guardia Civil llevada a cabo horas antes en Barcelona contra la logística de la consulta independentista ilegal del 1-O. Mientras lo hacían, arremetieron contra la bancada de Ciudadanos tildándoles de "fachas", una acusación ante la que el propio Albert Rivera se revolvió gritándoles "golpistas" desde su escaño.

Ciudadanos se "malicia" que el PP "no está por la labor"

Precisamente ha sido el secretario general del Grupo Naranja, Miguel Gutiérrez, quien este martes ha presentado un escrito en la Mesa del Congreso para que, en virtud del articulo 99.1 del reglamento, se le "prive" de al retribución económica a los diputados separatistas por su absentismo y, tal y como reza el escrito, por llevar a cabo el mismo "con manifiesta vanagloria y falta de respeto al resto de los miembros del Congreso y, lo cual es de mayor gravedad, a los ciudadanos españoles a los que tienen a bien representar".

Un texto que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha decidido remitir directamente a los servicios jurídicos de la cámara, evitando el debate sobre el asunto en el órgano de Gobierno de la cámara baja, donde no hay representantes independentistas, tan solo de los cuatro grandes partidos: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Fuentes del partido naranja se "malician" que "el PP no está por la labor" y busca el amparo de un informe de los letrados para no perjudicar la retribución de los diputados secesionistas.

El escrito de Ciudadanos considera especialmente grave el asunto en lo referente a ERC, ya que "aquellos grupos parlamentarios que se constituyen como tales al inicio de la legislatura gozan de una serie de prerrogativas en materia de presentación de iniciativas, de dotación presupuesta y de presencia en las comisiones".

La misma petición se ha realizado por parte de Ciudadanos en el Senado, donde ya en 1992 se suspendió de sueldo a tres parlamentarios de Herri Batasuna, por sus reiteradas ausencias a las actividades de la cámara alta.