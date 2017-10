'The Wall Street Journal' no ve "nada antidemocrático" en la actuación de Rajoy

Si este lunes era el diario francés Le Monde el que cargaba contra Carles Puigdemont y TV3, este martes es el diario The Wall Street Journal (WSJ) el que sostiene en un editorial que la actuación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el proceso secesionista catalán "no tiene nada de antidemocrático", al pedirle que sea "sensato, pero no tímido", al exigir que se cumpla la ley.

Rajoy "está intentando dar a todos los ciudadanos la protección de una Constitución nacional contra una minoría de demagogos", señala el periódico estadounidense.

"El mundo está patas arriba cuando un líder electo que exige hacer cumplir una Constitución democrática es acusado de montar un golpe de Estado", argumenta el rotativo al afirmar que eso es lo que ha ocurrido en Cataluña este mes.