Un histórico comunista abandona IU tildado de "fascista" por opinar sobre Cataluña

Desde que adoptó la posición "elemental", según él mismo, de defender la Constitución y a legalidad en el caso de Cataluña, Pedro Moreno Brenes no ha dejado de recibir presiones. En Málaga, donde tiene numerosos partidarios Alberto Garzón, máximo dirigente de Izquierda Unida, Moreno Brenes se atrevió a decir que "en una democracia, cumplir las leyes no es una opción, sino una obligación". Desde ese momento, comenzó una campaña en las redes sociales para desacreditarlo que lo ha conducido al abandono del PCE e IU.

Católico de convicción, ha sido comunista desde los 13 años, contó un día. De familia trabajadora llegó a ser Oficial Mayor del Ayuntamiento de Marbella, puesto que le enfrentó a Jesús Gil, el entonces omnipotente alcalde. Ha sido candidato a la alcaldía de Málaga en varias ocasiones y ex portavoz de IU en el Ayuntamiento malagueño. Actualmente, es profesor de Derecho en la Universidad de Málaga y una de las personalidades básicas de la izquierda malagueña. Ha dicho de sí mismo ser "demócrata antes que comunista".

Moreno Brenes ha lamentado que se le haya llamado "fascista". "Se lleva con resignación, ese es el nivel al que llegan" y añadió que "es lamentable el clima de crispación y fanatismo al que se ha llegado, donde las ideas, el respeto y el diálogo se van a las alcantarillas del gruñido y de pisoteo de la ley".

"Que me llamen fascista y que te des cuenta de que ésa es la expresión de cómo muchos entienden la política es demasiado. No tengo por qué aguantar que me comparen con los que mataron a mis abuelos. Que esa gente hable de represión, de presos políticos o del ‘régimen’ del 78 es insultante e implica estar fuera de la realidad", apostilló.

También ha tenido palabras para Alberto Garzón: "Me duele el silencio de algunos dirigentes que asisten impasibles ante estas y otras cacerías", ha dicho. Y añadió al Diario Sur de Málaga que "estilo de dirigente no es el que necesita un partido como el nuestro" porque Alberto Garzón "se ha metido en charcos hablando de terrorismo o ahora sobre Cataluña, y con eso ha generado tensiones en mucha gente cercana que se ha alejado de IU. Y la política es todo lo contrario".

Igualmente ha criticado la deriva de Alberto Garzón en cuanto a sus ideas sobre la ley y el pueblo. "Sugerir que las leyes son papel mojado… está en la retórica de Alberto y el resto cuando hablan del "pueblo". El pueblo está representado en las Cortes, te puede gustar más o menos, pero es lo que ha decidido la voluntad popular. Esa otra deriva es muy peligrosa".

Sobre la marcha actual del comunismo español y de IU, ha dicho que no reconoce "al PCE en el que entré, leal con los trabajadores y con España, como una roca en la defensa de la justicia y de la democracia" reflexionando que "IU está acelerando el proceso a la marginalidad política, acentuado por un sectarismo y un populismo ajenos a nuestra cultura política, que nos lleva a una absorción por Podemos".