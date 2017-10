Bescansa se venga de Iglesias por su purga: "A Podemos le falta un proyecto político para España"

Tras ser purgada en la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados y sustituida por Irene Montero, Carolina Bescansa se ha vengado este miércoles en los pasillos de la Cámara Baja.Ha cargado contra Iglesias diciendo que, es estos momentos, a Podemos le está "faltando ese proyecto político para España".

"A mí me gustaría un Podemos que le hablase más a España y a los españoles, y no solamente a los independentistas. En ese sentido, creo que hay muchas personas en Podemos que sienten lo mismo que siento yo", ha comenzado su crítica la exdirigente morada dejando claro que no todos en la formación están de acuerdo con las tesis y el discurso de la dirección sobre el desafío separatista.

"Nos hemos olvidado"

Bescansa ha continuado su queja recordando a Iglesias que Podemos es un partido "español" y "estatal" pero, a su juicio, "se ha olvidado de contarlo" en la crisis política que se vive en Cataluña.

"Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos, y no íbamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o bilateral", ha asegurado la diputada que ha evitado responder a la cuestión de si cree que la han apartado de la Comisión Constitucional por sus críticas.

"No creo que sea la cuestión que tenemos que debatir", ha tirado balones fuera. "Lo que tenemos que debatir es cuál es nuestra posición y cuál es nuestra forma de explicarla", ha sentenciado. "Creo que nos está faltando ese proyecto político para España y esa explicación de cuál es nuestro proyecto político para España", ha asegurado Bescansa.