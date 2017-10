Brillante plan del Gobierno si Puigdemont y Junqueras se atrincheran en sus despachos

El Mundo dice que "Puigdemont da la espantada y prepara la independencia". Pues entonces no da la espantada, culmina el golpe de Estado. Dice Lucía Méndez que el Gobierno "teme que se atrinchere" en su despacho con una barrera de locos fanáticos delante del Palau haciendo de escudos humanos. "Un escenario de pesadilla para el Gobierno". Pero entre tila y tila se le ha encendido una lucecita. "Despojado de todas sus competencias y del sueldo, carecería de relevancia que abandonara, o no, físicamente el despacho. Se le podría dejar allí para no elevar la tensión". Eso, que Casa Tarradellas le envíe unas pizzas y Juve i Camps unas botellitas de cava, que son los únicos que quedan en Cataluña una vez que hasta Aguas de Barcelona ha salido pitando a Madrid. Y el cava le va a venir bien para echar un sueñecito entre cacerolada y cacerolada y Manolo Escobar. A Arcadi Espada hay que agradecerle que nos arranque una carcajada en estos momentos de tensión. "Entre las recurrencias más irritantes del nacionalismo está la exigencia de una solución para que Cataluña se sienta cómoda. En cuanto lo oigo pido que le traigan un sofá". Este Arcadi no pierde el sentido del humor. Dice que a las empresas les ha venido de perlas el golpe de Puchi, "porque una gran parte de las más de mil que han abandonado Cataluña estaban deseando hacerlo desde hace tiempo. Hasta el infame Barça independentista acabará largándose para disputar la Liga española", asegura. Pepe García Domínguez, de natural modesto, dice que su artículo "tendría que haberlo firmado Fiódor Dostoyevski". "Proclamar ahora la secesión por las bravas volvería a situar a los catalanistas de nuevo en la más absoluta marginalidad fuera de nuestras fronteras". Ay, Pepe, que España se nos rompe, quién lo iba a decir. "Lo que en este preciso instante requiere el separatismo catalán es, por un lado, seguir conservando el ascendiente intelectual y sentimental que siempre tuvo sobre la facción más errática y desnortada de la izquierda hispana; y por otro, no cerrarse las puertas a la irrupción en escena de eventuales aliados exteriores. Un gobernante lúcido tendría in mente esas dos premisas antes de dirigirse al Pleno del Parlament el próximo viernes". Qué dices Dostoyevski, ni el mismísimo Cervantes lo hubiera expresado mejor.

El País dice que "el Govern catalán se dispone a declarar la independencia". ¿Pero esta vez de verdad de la buena? A este paso vamos a tener que practicarles una cesárea. "El 'ministro' de Rajoy para Cataluña será un catalán de perfil técnico". Pobre, ¿y a quién ha elegido Rajoy para ingerir ese amargo cáliz? El editorial advierte a los separatas que cada día caen más gordos en Europa. "Son percibidos como unos irresponsables que manipulan imprudentemente una caja de Pandora que a Europa le ha costado siglos e inmensos sufrimientos cerrar". Mira que hemos intentado ocultar a Europa que teníamos a esa pandi de perturbados en el norte de España, pero nada, se nos han escapado. "La constante agitación proveniente de Rusia, las declaraciones de Putin recordando sus admoniciones sobre Kosovo, y la reciente visita de los líderes de Osetia del Sur, a invitación del independentismo, para estrechar relaciones con el procés, revela con toda claridad quién está alentando". ¿Osetia del Sur? ¿Han pasado los separatistas de identificarse con Finlandia, Dinamarca y la creme de la creme europea para ser osetios y encima del sur? Menudo alegrón para los sufridos extremeños y andaluces, principales víctimas del supremacismo catalán, ya les pueden mirar por encima del hombro. Rubén Amón también tiene el día gracioso. "Solo desde un estado de enajenación podría haberse imaginado hace unos años que Manolo Escobar se convirtiera en icono de la canción protesta y que Lluis Llach degeneraría en opresor". Hay que jorobarse, Rubén, las vueltas que da la vida.

ABC dice que "Puigdemont lanza a Cataluña al abismo". Zas. Ignacio Camacho no quiere caer en la depresión, no hay mal que por bien no venga y "el conflicto catalán ofrece en su calamidad algún beneficio: está arrastrando a Podemos al suicido político". Chupiiii, que corra ese cava de Codorniú o Freixenet. Los "prejuicios ideológicos" de Pablo Iglesias "le han empujado a un error autodestructivo". Está tan pagado de sí mismo y es tan arrogante que "no ha querido ver la antipatía que suscitan los abanderados del supremacismo". "Podemos se desploma en las encuestas e Iglesias reacciona con purgas". ¿Pero Pablo, hombre, ahora no quieres diálogo? ¿Con Bescansa no parlem? "Cuando el adversario se equivoca no conviene distraerlo". Vale, vale, shhh.

La Razón desvela "el plan Puigdemont: DUI y resistencia". ¿En serio que Puchi tiene un plan? Pues parece que improvisa, que voy al Senado, que no voy, que convoco elecciones, que no, que independencia, que ya veré. Toñi Bolaño lo deja claro. "Lo único seguro a esta hora es que el jueves y el viernes serán días muy intensos, con tensión en el Parlament de Cataluña manifestaciones en las calles junto con acciones para paralizar Cataluña y la aplicación del articulo 155". Y Ussía desaparecido y en paradero desconocido, eso sí que es un desastre.

La portada de La Vanguardia parece un alarido de damisela en apuros. "El entorno radical empuja a Puigdemont hacia la DUI". Editorial en portada: "Nos llevan contra las rocas", socorro. "El independentismo duro pisa ahora el acelerador", dice como si hubiera independentismo blando. "Dirigen voluntariamente, y conscientemente, a toda Cataluña contra las rocas. A estas alturas, sólo Puigdemont puede evitarlo. Y le pedimos encarecidamente que lo evite". ¿Después de años empujándole desde los medios del conde de Godó al separatismo ahora le pedís que frene? Si es que le volvéis loco al muchacho.