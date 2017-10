El Gobierno dice que sigue adelante con el 155 para "rescatar" Cataluña

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue adelante con el artículo 155 de la Constitución española. Así lo confirmó desde la tribuna del Senado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después de que Carles Puigdemont anunciase desde Barcelona que no convocaba elecciones.

"Tenemos que rescatar Cataluña por mucho que algunos se empeñen en ponerla fuera de la ley", aseguró la número dos del Ejecutivo durante su intervención en la Comisión de la Cámara Alta que debatía el acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Palabras que pronunció después de acusar a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia". Una Cataluña "emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el "orgullo de todos los catalanes y españoles".

"No han traído la tierra prometida"

Para poder "rescatar" esa comunidad, la vicepresidenta del Gobierno solicitó al Senado la autorización a las medidas propuestas por su Ejecutivo. "No es un retroceso del autogobierno", precisó. "Es respetar la pluralidad y diversidad que tanto enriquece al país". "No supone el principio de un nuevo centralismo" como defienden algunos, continuó, sino que busca el "principio del fin" de la "desobediencia a la ley" y del "abuso" perpetrado el Gobierno catalán.

"En contra de lo que prometían, no han traído la tierra prometida", y los suyos. "No han encontrado ningún reconocimiento internacional en ningún rincón de la tierra y eso que lo han buscado incluso en los referentes más tristes" de las últimas décadas, sentenció la vicepresidenta.

"Hoy" ni siquiera Puigdemont ha acudido a la Cámara Alta para exponer su tesis, "dejando pasar todas las oportunidades", críticó. "Y desde el pasado sábado que remitió este acuerdo, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", terminó su argumentación.

"155"

Fuentes de Moncloa reconocen a Libertad Digital que antes de este discurso Mariano Rajoy sopesó "abrir la mano" en caso de que Carles Puigdemont convocara elecciones sin declaración de independencia. Las posibilidades iban desde "modular" su aplicación a guardar las medidas en un cajón. Oficialmente, nunca se aceptó que el pleno del Senado de este viernes se cancelara aunque el PSOE lo intentó en varios contactos al más alto nivel.

Desde el PSC se habló incluso de una interlocución indirecta entre el Gobierno y Puigdemont. Moncloa no lo negó pero tampoco hizo ningún gesto público. "Es Puigdemont el que tiene que mover ficha, el que tiene que volver a la ley y, en tal caso, ya veremos", decía un portavoz gubernamental en las horas de espera. "Nosotros calladitos y a esperar",dijeron d según el equipo más próximo a Rajoy. Nadie le gana en eso de esperar, rememoraron.

Pero las aguas volvieron a su cauce cuando escucharon el discurso de Carles Puigdemont desde Barcelona. Un asesor del presidente del Gobierno resumió la situación rápidamente: "155".