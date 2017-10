Aunque no ha sido Teresa Rodríguez la que ha hecho precisiones sobre el tema, tras haberse mostrado partidaria del derecho a decidir y apoyar las tesis secesionistas, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, la errejonista Esperanza Gómez, dijo este miércoles que la formación en Andalucía comparte con la exdirigente y diputada de Podemos, Carolina Bescansa, que le gustaría "un Podemos que le hablase más a los españoles y no sólo a los independentistas".

Según Gómez, recoge eldiario.es, Bescansa ha manifestado algo que "comparte toda la organización pero que no se ha sabido explicar bien", y es que no se ha puesto el acento suficiente en que "cualquier cambio en el encaje de Cataluña con el resto de España debe pasar por una reforma constitucional siguiendo todos trámites previstos".

La postura que defiende Podemos en este asunto, ha concretado, es que, para saber qué piensa la población catalana respecto a la relación de Cataluña con España, es necesario celebrar un referéndum conforme al artículo 92 de la Constitución, convocado por el presidente del Gobierno de la Nación y con garantías y, "a raíz de ahí, ver si hay que plantearse o no una reforma de la Constitución".

"Cuando veamos los resultados del referéndum veremos si hay que hacer esa reforma, que se debería hacer mediante el procedimiento previsto en la Constitución y que implica un referéndum de toda la ciudadanía española, no solo de la catalana", dijo.

Pascual, contra cualquier privilegio para Cataluña

"Se siente crecer cada día en la calle el hartazgo de la población con la crisis catalana. De un lado Puigdemont, que no sabe, en realidad, cuántos catalanes apoyarían una DUI -porque sabe que aquel referéndum no fue tal-, pero sí que sabe con son menos de los que apoyarán el autogobierno, y por eso en los últimos días ha dado esquinazo al horizonte de la DUI abriendo la puerta a la resignificación del conflicto. Del otro, Rajoy, el judicializado presidente del Partido Popular, que ya no habla de DUI sino de los plenos del 6 y 7 del Parlament para justificar la vuelta de tuerca que le piden desde Ciudadanos", ha escrito en la web de Ignacio Escolar.

Y añade: "El uno se salta su propio Estatuto en Cataluña y el otro, con nula cintura política, se agarra al 155. Ambos actores están lejos de remedar remotamente el espíritu del pacto social del 78, la astucia de aquellos Tarradellas y Suárez o el ejemplo de la Andalucía del 4D y el 28F".

Pascual, que fue obligado a dimitir por Pablo Iglesias de su puesto como responsable de Organización de la formación a nivel nacional y que actualmente tiene escasa presencia pública, pone como ejemplo a Andalucía y su presión civil y política desde el 4 de diciembre de 1977 para conseguir no ser discriminada por acuerdos que privilegiaban a Cataluña y hacerlo por acuerdo y no por la fuerza. Tampoco podrá conseguirse que Cataluña siga siendo España por la fuerza, precisa.

Y culmina escribiendo que "con Andalucía, las cuentas claras. Los andaluces y andaluzas no sólo exigiremos estar sí o sí en todas y cada una de las discusiones sobre el nuevo modelo territorial, le pese a quien le pese y se invoquen los intereses particulares o partidistas de quien se invoquen. Exigiremos también un balance fiel de una historia que está en deuda con Andalucía.

Es más, subraya que "existe un enorme pasivo en favor del pueblo andaluz y que durante los dos últimos siglos un acuerdo de las élites españolas -incluidas las andaluzas y catalanas-, a espaldas de sus pueblos, decidieron desmantelar nuestra industria y apostar por un retardatario protectorado del latifundismo terrateniente andaluz –en gran parte de propiedad capitalina– a cambio de la concentración de capital y la industrialización del norte de España, y en particular de Cataluña."

En la nueva articulación del Estado que llama "plurinacional", Pascual afirma que Andalucía no dará ni un paso atrás en su situación en España en plano de igualdad con las demás realidades territoriales.