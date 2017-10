Los separatistas y Podemos enloquecen en el Senado: denuncian "la castración del Parlament"

El Gobierno sigue adelante con la aplicación del 155. Soraya Sáenz de Santamaría lo dejó claro este jueves en la comisión creada en el Senado para debatir las medidas de ese artículo constitucional. Hay que "rescatar" Cataluña, aseguró la vicepresidenta del Ejecutivo. Unas palabras que no gustaron ni en las filas independentistas ni en las de Podemos que llegaron a acusar al Gobierno de Mariano Rajoy hasta de "castrar" al Parlamento catalán.

Antes, en el inicio de este debate, el delegado de la Generalidad de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, abandonó la comisión conjunta quejándose de "la falta de diálogo" ya que la Mesa de la Cámara no le permitió intervenir al no tratarse de un miembro de un ejecutivo autonómico.

PDeCAT

Ya durante el desarrollo del debate, el senador del PDeCAT, Josep Lluís Cleries aseguró que "esto es un golpe de Estado del nacionalismo español contra las instituciones democráticas de Cataluña. Es un golpe de Estado del nacionalismo español, del gobierno del PP, del PSOE y de Ciudadanos contra las instituciones democráticas de Cataluña". Quieren, dijo, "decapitar políticamente" al presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont.

Cleries no perdió la oportunidad mediática que se le daba este jueves para pedir la "libertad" de los "presos políticos" Jordi Sánchez y Jordi Ciuxart. "Ya podrían pedir perdón a las personas heridas en lugar de reírse", dijo en otra de sus intervenciones.

Podemos

Pero el que dio un paso más en estas acusaciones fue el portavoz de Unidos Podemos en la comisión del Senado, Óscar Guardingo, que aseguró las medidas propuestas por el Ejecutivo en el marco del artículo 155 suponen la "castración" de las funciones del Parlamento de Cataluña. Un exaltado representante morado daba la nota en su discurso destacando la afonía que sufría la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recomendándole que se cuide la voz porque "la voz y la palabra son importantes para el diálogo", su formación respecto a Cataluña.

ERC

Los independentistas de ERC volvieron a mostrar su contrariedad y descontento con el Gobierno de Mariano Rajoy por "quebrar" las bases del "catalanismo". Su portavoz en el Senado, Miquel Ángel Estradè, cargó contra el Ejecutivo por haber creado "confusión y caos" en Cataluña, la cual señaló que es "mayoritariamente independentista" y ellos "siempre" serán "fieles al mandato del pueblo catalán".

Estradè mostró su contrariedad al artículo 155 e insistió en que les están negando "la condición de nación" a los catalanes.

PNV

A gritos, intervino el senador del PNV Jokin Bildarratz que pidió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que "toda la acción de su gobierno vaya dirigida, no a aplicar el 155, sino a la búsqueda de un acuerdo" que evite dicha aplicación. Para ello, añadió, el Ejecutivo de Rajoy "tiene que aceptar" que Cataluña es "un pueblo". "Les guste o no, Cataluña no es únicamente una comunidad autónoma y Euskadi tampoco, porque son un pueblo, y no aceptar esta realidad es desconocer por dónde puede ir una solución, porque no conocen dónde está el problema".

PSOE

Los únicos que se mantuvieron del lado de la legalidad fueron los representantes del PSOE. Eso sí, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, insistió en que "todo es susceptible aún de volver a su cauce" si Puigdemont convoca elecciones. Gil coincidió con la idea de la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, y le recordó al presidente catalán que todavía puede echar marcha atrás y convocar comicios.