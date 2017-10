Iglesias dice ahora que el que no esté en el "no" a la independencia "está políticamente fuera de Podemos"

Nuevo vaivén de Pablo Iglesias. Si hace unos días el líder de Podemos protagonizaba el mismo discurso que los separatistas del PdeCat cuando se le preguntaba por el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, este viernes, lanzó un aviso totalmente contradictorio: el que no esté en el "no" a la independencia, "esta políticamente fuera de Podemos".

Palabras que pronunciaba después del pleno del Parlamento catalán en el que se ha declarado la independencia y tras una polémica con su líder en esa comunidad. Albano Dante Fachin, durante la votación celebrada este viernes en el Parlamento catalán, que fue secreta y en urna, no quiso enseñar su voto negativo a la independencia como sí que hicieron la mayor parte del grupo parlamentario de Cataluña Sí Que Es Pot.

El líder de Podem aseguró que su voto también había sido "no" pero no quiso mostrar la papeleta para tener un gesto de "solidaridad con alguna gente que probablemente sea perseguida por el sentido de su voto", dijo después de que se le acusase de apoyar a los separatistas.

"Fuera"

"Me ha transmitido Albano Dante Fachin que ha votado que no. Los diputados de Cataluña Sí Que Es Pot han votado que no. Cualquiera que no esté en esa posición está políticamente fuera de Podemos", aseguró Iglesias en unas declaraciones realizadas desde Cantabria.

El líder de Podemos dijo que "los partidos que han declarado la independencia en el Parlamento de Cataluña obtuvieron menos 48% de los votos en las elecciones de hace 2 años. Ese resultado electoral les daba derecho a gobernar pero no les daba ningún derecho a proclamar independencia".

"Hoy es un día triste" continuó, y desveló la razón de su disgusto: "La decisión que han tomado los partidos que gobiernan en Cataluña favorece la estrategia del PP y va a seguir permitiendo que el PP use Cataluña para no hablar de corrupción".

Fue en ese momento cuando el líder de Podemos se mostró, una vez más, contrario a la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Nos parece ilegítima la declaración de independencia pero tampoco estamos a favor medidas represivas que puedan contribuir a seguir dañando la convivencia. Vamos a seguir defendiendo soluciones políticas, el diálogo y la altura de miras para resolver un problema que solo se puede resolver democráticamente".