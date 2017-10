La Fiscalía se opone a dejar en libertad a los 'Jordis'

Los abogados de los ‘Jordis’ redactaron dos recursos de apelación contra el auto de la juez Carmen Lamela que acordó con fecha de 16 de octubre de 2017 el ingreso en prisión de los líderes de la ANC y Ómnium. Alegaron que la prisión provisional no está asentada sobre ninguno de los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, véanse los riesgos de fuga, reiteración delictiva, destrucción de pruebas u obstrucción de la Justicia. En contra de la exposición de Sánchez y Cuixart, Fiscalía no aprecia "ningún impedimento legal" para que el Juzgado Central de Instrucción 3 instruya la causa por presunta sedición.

"Los hechos objeto de investigación se ciñen al curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro acordadas por el Juzgado nº13 de Barcelona realizadas los días 20 y 21 de octubre del año en curso. Una muchedumbre de personas se concentraron ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales."

Según la Fiscalía, "Jordi Sánchez y la ANC que encabeza llenaron las redes de mensajes en contra del asalto a las instituciones propias. Pero es más, consta que el investigado desde la citada Consejería dirigió movilizaciones en otras calles, en concreto cortar la Gran Vía anunciando que el día sería probablemente largo… se dirigió a la muchedumbre allí convocada para que se dirigieran a cortar otras calles, lo cual, denota su actuación como inductor de las movilizaciones que impidieran las diversas actuaciones".

"Que los voluntarios de la ANC realmente protegieran los vehículos de la Guardia Civil es un sarcasmo, cuando tuvieron que ser retirados con grúa y con daños valorados en más de 130.000 euros".

Por su parte, "Jordi Cuixart, subido en un vehículo de la Guardia Civil, hizo un llamamiento para la movilización permanente desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo". Impidieron la salida de la comisión judicial. Al terminar el registro, los manifestantes increparon a la secretaria judicial y lanzaron objetos. Se produjeron diversos forcejeos con los manifestantes por cuanto querían llevarse a detenidos.

Estas concentraciones fueron impulsadas por el investigado, que utilizó las redes sociales como consta en el atestado:

Twitter de Jordi Cuixart: "Atención, todos a Rambla Cataluña con Gran Vía. La democracia se defiende en la calle. Recordad, serena y pacíficamente alzados. Coraje". "El Estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos. Vivir en democracia en Cataluña está en nuestras manos"

"Todos a Rambla Cataluña con Gran Vía. Serenos y organizados. Aislemos cualquier actitud violenta. Seguimos únicamente indicaciones de fuentes oficiales". "Que ninguno de marche de la concentración de la Rambla con Gran Vía de Barcelona. En breve llegará avituallamiento".

Twitter de Jordi Sánchez: "Nosotros queremos votar, ellos han declarado la guerra. Salimos a defender las instituciones pacíficamente. Gran Vía Rambla Cataluña". "Nosotros convocamos delante del departamento de Economía". "Todos a la Rambla Cataluña con Gran Vía (…) "En Sant Jaume no hay convocatoria hecha. No vayáis".

Twitter de la ANC: "El cordón de seguridad hecho por los voluntarios de la ANC no es para facilitar la salida de la Guardia Civil como ha dicho algún medio". "Hoy hay gente que se quería marchar hace cuatro horas. Pero ha tomado la calle para defender el referéndum".

La actuación de Cuixart también fue presencial como recogen los atestados. No se trata de un hecho aislado, sino que los Jordis forman parte del "comité estratégico" para orientar y dirigir la implantación de un plan que moviliza recursos humanos y financieros en aras de romper España declarando la independencia de Cataluña.

Concentración no pacífica

En conclusión, los llamamientos no buscaban una concentración pacífica, sino "impedir que los los miembros de la Comisión Judicial desarrollaran los días 20 y 21 de septiembre sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento. E impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, e impedir el normal desenvolvimiento de una democracia con el Estado de Derecho como valor supremo, según el artículo 1 de la CE, al grito de no sortireu (no saldréis)".

La Guardia Civil se incautó de un total de 25 carteles en apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre. Avisado el investigado Jordi Cuixart y el teniente de alcalde de Badalona José Antonio Téllez Oliva, sustrajeron del interior del vehículo policial el material incautado impidiendo su recuperación.

"Si bien es cierto que la situación ordinaria en espera del juicio no es la de hallarse sometido a una cautelar, ello no impide que las medidas se adopten conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, la medida cautelar adoptada se fundamenta en la reiteración delictiva que se objetiviza, a día de hoy, en que el investigado continúa llamando a la movilización social para conseguir de las autoridades catalanas la desconexión forzosa de Cataluña.

Avisa el Ministerio Fiscal que el delito de sedición que se les atribuye lleva aparejado una pena de 8 a 10 años de prisión e inhabilitación especial.

A las 10:50H comenzaron a maltratarse los vehículos oficiales. A 23.00H se lanzaron objetos a los propios Mossos. Los agentes de la Guardia Civil de paisano no pudieron abandonar el lugar hasta las 03:20H y los uniformados a las 06:00H, mientras que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que salir a través de edificio colindante sobre las 23:00H.